Una joven madre que es furor en las redes con sus videos de YouTube

Se trata de una joven youtuber puntana que se animó a compartir su experiencia como madre. Aunque comenzó a compartir videos con mucha pasión, nunca imaginó que llegaría a ser furor en las redes o que convocaría a miles de seguidores.

“Desde chiquita quise hacer videos, pero me limitaba porque no sabía cómo recibiría las críticas. Ahora ya me acostumbre y busco mejorar en todo lo que hago”, dijo.

También contó que la idea surgió con el embarazo: “Me inspiré en otras chicas que estaban pasando lo mismo que yo, y que no tenían ni idea lo que iba a venir”.

Su principal vocación son las nuevas tecnologías, pero además de seguir creciendo en las redes dijo que aspira a formarse profesionalmente como periodista y a seguir conociendo a la gente y sus historias a través de las redes.