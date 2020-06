Un hombre apuñaló a un vecino y le mató el perro: fue detenido

Al parecer, el alcohol lo encegueció. Lo hizo estallar de furia y lastimar a quien se le parara enfrente. A tal punto que apuñaló a otro hombre y hasta mató a un perro. El ataque ocurrió ayer a la madrugada en el sur de la ciudad capital, cuando Feliciano Coria, aparentemente ebrio, tuvo un fuerte altercado con su familia. Luego fue en busca de un vecino, al que le asestó una puñalada, para después ingresar a la casa y matarle el perro con la misma arma blanca. Policías de la Comisaría 3ª detuvieron al agresor.

Eran las 2 del miércoles. Afuera hacía frío y casi todos dormían en el barrio Lucas Rodríguez. Sin embargo, en la casa 4 de la manzana F la sobremesa, al parecer, se estiró y algo ocurrió en el seno familiar, porque Coria, de 24 años, intentó agredir a un pariente.

Sin embargo, la furia del joven no se detuvo. Salió a la calle, fue a la casa de al lado y comenzó a insultar al dueño de la vivienda.

Ignacio Cambareri salió e intentó calmar a Coria. Pero lejos estuvo de lograrlo. Según el informe policial, el joven lo hirió en el abdomen con un arma blanca.

No obstante, el agresor no se contuvo. Ingresó a la casa del vecino y atacó a la mascota, que ladraba sin parar al percibir lo que ocurría a su alrededor. Coria no tuvo piedad e hirió de muerte al animal, de una puñalada en el cogote.

Presa del miedo, la esposa de Cambareri llamó a una ambulancia, que llegó y trasladó de inmediato al herido al Hospital San Luis.

Cambareri ingresó al shock room con una herida de arma blanca a la altura del abdomen y fue pasado a quirófano, donde lo operaron. Al cierre de esta edición, continuaba internado en cirugía, aunque su vida no corre peligro.

Mientras los paramédicos se llevaban al herido al centro de salud, policías de la Comisaría 3ª llegaron hasta la manzana F y detuvieron al atacante.

En el momento en el que lo reducían, el muchacho se enojó con su madre porque ella no quiso ocultarlo y fue quien lo entregó a la Policía. También le destinó insultos y gritos a los efectivos que realizaban el procedimiento, informó el jefe de la Seccional 3ª, comisario Marcelo Sepúlveda.

Las actuaciones policiales fueron caratuladas “Averiguación lesiones con arma blanca, violación de domicilio e infracción a la Ley 14.346 (Malos tratos y crueldad hacia animales) y al Artículo 205 del Código Penal”. Este último hace referencia a quien viole las medidas adoptadas por las autoridades para evitar la propagación de una epidemia.

Por fecha, interviene el juez Penal 1, Marcos Flores Leyes. Ayer a la tarde, la Policía allanó la casa de Coria en busca del cuchillo que utilizó, pero no lograron ubicarlo.