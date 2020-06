Afirman que hay más estafas telefónicas e informáticas

“Me llamaron haciéndose pasar por personal del Ministerio de Salud y me dijeron que era beneficiario de un bono de $10 mil; tenían todos mis datos. Me pidieron que fuera a un cajero para ingresar un código. Después de una serie de operaciones me sacaron todo, tenía $70 mil”, detalló Eduardo, que prefirió no hacer público su apellido. Concretó la denuncia en la comisaría de un barrio de San Luis y trató de buscar soluciones en el banco donde realizó las transacciones, pero le dijeron que no podían hacer nada: accedió a brindar información confidencial.

De acuerdo a lo que graficó el ingeniero en telecomunicaciones e integrante del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial, David Fuentes, en San Luis hubo un incremento de las estafas que se concretan bajo la modalidad “phishing”. No hay cifras precisas ya que la gran mayoría no denuncia los hechos, lo cierto es que en el último tiempo, especialmente durante la pandemia, el delito aumentó.

“Es una modalidad que puede tener muchas metodologías. La idea viene de la palabra pescar, es decir, se trata de salir a pescar para encontrar un desprevenido. El único modo de protegerse es ser muy precavido con la información, desconfiar. Siempre se hacen pasar por una entidad conocida y apuntan a ciertos patrones, tratan de apurar a las personas para que realicen una acción. Los ejemplos más comunes son las llamadas que advierten que está por vencer una cuenta de Netflix y que están mal los datos bancarios, entonces quieren reconfirmarlos”, señaló.

El Poder Judicial de San Luis tiene el teléfono 2664610513 para recibir denuncias.

Otras veces regalan productos, acreditan premios increíbles; incluso apelan a la curiosidad con mensajes llamativos: “Hacé click acá si querés saber dónde está tu pareja”. Pueden realizar las estafas por teléfono, correo electrónico o mensajes de WhatsApp, entre otros medios.

“Me llamaron de parte de YPF y me dijeron que había ganado $100 mil. Me explicaron que eran de Córdoba y me pasaron un link para corroborar la supuesta veracidad de lo que me describían. Era una página precaria y tenía fotos de gente que recibía premios, eso me hizo dudar. Mi mamá trabaja como tesorera en una empresa, le pedí que me acompañara al cajero para guiarme. Ni bien advirtió lo que me pedían me dijo que sacara la tarjeta”, señaló Leandro Manzano, que estuvo cerca de ser víctima de la modalidad.

Para la prevención es importante evitar el spam, no descargar archivos adjuntos sin analizar, no ingresar a links incluidos en correos, usar antivirus y firewall y tener en cuenta que los bancos no solicitan datos confidenciales por WhatsApp o correo electrónico.

“En caso de haber caído en el engaño, si la maniobra quedó registrada no hay que reenviarla. Hay que evitar escraches sociales para no alertar a estafadores, no hay que borrar los registros y se deben denunciar los hechos”, dijo Fuentes.