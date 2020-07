UNSL: estudiantes podrán cursar materias sin tener aprobadas las correlativas

Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) podrán cursar el segundo cuatrimestre sin tener aprobadas las materias correlativas de sus respectivas carreras. Así lo decidió el Consejo Superior en su última sesión extraordinaria, como también la adecuación del receso invernal, que este año será de tres semanas.

El secretario general de la UNSL, Raúl Gil, manifestó que trataron dos proyectos, uno que habilitaba a los alumnos a cursar sin cumplir las exigencias de las correlativas, que fue presentado por decanas de San Luis en conjunto con Villa Mercedes y Merlo; mientras que el otro proponía que los estudiantes que no contaban con materias aprobadas ni cursadas puedan asistir a clase, autoría de la Agrupación Estudiantil San Luis Independiente.

Gil comentó que esta última opción ya se planteó en otras oportunidades. "Al haber un levantamiento total de las exigencias, se permite que cualquiera pueda anotarse en otro curso avanzado, como por ejemplo aquel que no hizo Cálculo Uno, pase al segundo. Hay materias que necesitan de una base previa y el conocimiento está sustentado en el anterior", explicó y señaló que en ese entonces los mismos profesores pidieron que no se apruebe, ya que les generaba una mayor dificultad a la hora de armar un plan de estudio heterogéneo.

A pesar del aislamiento primero y luego distanciamiento social preventivo y obligatorio, los resultados de la virtualidad fueron positivos en la UNSL. Según el secretario, la asistencia a las aulas en este 2020 fue superior que años anteriores, en sintonía con lo que sucedió en otras casas de estudio. "El hecho de no tener dificultades de transporte, laborales y económicas facilitó que desde sus casas continúen con los estudios", destacó.

Gil señaló que otro de los temas que se trataron fue el receso invernal, el cual se adecuó a la determinación de la paritaria nacional en la que se le sugería a las universidades que modificaran el receso invernal según la jurisdicción que tiene cada una de sus provincias. Por eso, se decidió que en vez de dos semanas sean tres, en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno de San Luis. Serán del lunes 13 al viernes 31 de julio.

Uno de los pedidos que se hizo en la última sesión fue la suspensión de las evaluaciones docentes. "Se les sugirió a todas las casas de altos estudios que no sea obligatorio o no se hagan, ya que si bien muchos profesores pusieron todo su esfuerzo, sabemos que dar clases desde sus hogares no fue fácil. Ellos tienen miedo que esta situación les perjudique su carrera docente", manifestó Gil, quien detalló que el proyecto pasó a comisión, por lo que todavía no fue aprobado.

Subrayó que la pandemia obligó a repensar la enseñanza. "La universidad tiene una enorme deuda con la virtualidad. Era una asignatura que estaba postergada, pero en el futuro no nos volverá a tomar por sorpresa, sino que estaremos más acomodados", aventuró el secretario.

Exámenes presenciales

Tanto en la sede de San Luis como en la de Villa Mercedes las evaluaciones serán presenciales, pero también tendrán la modalidad mixta y excepcional, donde los alumnos de riesgo, al igual que los docentes, podrán conectarse a la mesa mediante las computadoras. Las mesas serán del 10 al 29 de agosto y del 17 al 18 septiembre.