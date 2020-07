La UEFA confirmó las fechas de la Europa League a jugarse íntegramente en Alemania

La Unión de Federaciones Europeas (UEFA) confirmó el cuadro final de la Europa League, que se celebrará a partido único desde el mes próximo en las ciudades alemanas de Colonia, Duisburgo, Dusseldorf y Gelsenkirchen, para mitigar los efectos del coronavirus que motivó la interrupción del torneo en marzo pasado.

En ese contexto, las eliminatorias a partido único de octavos de final (5-6 agosto), cuartos de final (10-11 agosto), semifinales (16-17 agosto) y final (21 agosto) se jugarán en cuatro estadios alemanes: Stadion Köln de Colonia -sede de la final-, MSV Arena de Duisburgo, Dusseldorf Arena de Dusseldorf y Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, según lo anunciaron las Agencias de noticias DPA y EFE.

Los partidos de octavos de final que habían quedado pendientes son los siguientes: Inter vs. Getafe, Sevilla vs. Roma, Basaksehir vs. Copenhague, Olympiacos vs. Wolverhampton, Rangers vs. Leverkusen, Wolfsburgo vs. Shakhtar Donetsk, Eintracht Frankfurt vs. Basilea, y LASK vs. Manchester United.

Para los cuartos de final, el Inter, con el argentino Lautaro Martínez, podría enfrentar, siempre y cuando elimine al Getafe, al vencedor de la eliminatoria entre Bayer Leverkusen (Lucas Alario y Exequiel Palacios) y Glasgow Rangers.

El Sevilla, por su parte, que cuenta con Ever Banega, Franco Vázquez y Lucas Ocampos, deberá superar a la Roma (Javier Pastore, Federico Fazio y Diego Perotti) y le tocaría en cuartos de final a Olympiacos o Wolverhampton.

Télam