Otro conmovedor homenaje por la muerte de Floyd

Volvió la MLS en Orlando y mucho más importante que los partidos que se jugaron fue el impactante homenaje que jugadores, cuerpos técnicos, terna arbitral y otros deportistas —fueron 100 en total— le hicieron al movimiento Black Lives Matter, que lucha contra el racismo y la discriminación.

Fueron 8 minutos y 46 segundos de profundo silencio y distintas posturas corporales por parte de los protagonistas. El mismo tiempo que el afroamericano George Floyd fue sometido por el oficial Derek Chauvin de la Policía de Minneapolis antes de morir asfixiado por la presión de la rodilla en el cuello, ante la pasividad y complicidad de sus compañeros de la fuerza.

A la primera manifestación la realizó la Liga el miércoles en el encuentro inaugural del minitorneo pospandemia que enfrentó a Orlando City vs Inter de Miami. Los jugadores llevaron en su pecho la inscripción de "Black Lives Matter", mientras que el resto de los protagonistas tuvo camisetas con leyendas como "Black and proud", "Black all the time" y "Silence is violence".

Otra celebridad, el francés Tierry Henry, excampeón del mundo y actual entrenador del Montreal Impact, cumplió el mismo tiempo del asesinato de Floyd con una rodilla en el piso y un puño en alto imitando el emblemático gesto de Tommie Smith y de John Carlos tras la final de los 200 metros en México 1968, en el encuentro que su equipo perdió con el New England anteayer.

El mensaje de la MLS recorrió el mundo entero. Pronto se sumarán los de los deportes más masivos en Estados Unidos, como la NBA, que tiene previsto su regreso para el 30 de julio y que seguro no se quedará al margen.

Una vez más el deporte ocupa un lugar preponderante en la lucha contra el racismo para demostrar que "las vidas negras importan".