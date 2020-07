Ver lo que no se ve

El video circuló por redes sociales y acaparó la atención: una periodista que informaba desde su casa es interrumpida por su hijo, quien ingresa a la habitación para pedirle unas galletas. Ella le contesta, sutil y disimuladamente, para poder continuar con el móvil en vivo. Pero automáticamente la transmisión se corta y el conductor del noticiero regresa al piso. Hay una tendencia a invisibilizar las tareas de cuidado y en esta oportunidad quedó más que en evidencia.



El cuidado y el desarrollo profesional no van de la mano. Eso se les repite una y otra vez a las mujeres durante toda la vida y se le da a entender a partir de las pocas oportunidades (o la falta de ellas) a las que acceden en comparación con sus pares varones. Pero la realidad es muy diferente. Lo cierto es que millones de mujeres en el mundo combinan la labor maternal con el trabajo fuera de casa. Lo hacen en silencio, empobrecidas y casi sin ninguna política de Estado que ayude a paliar la situación. Otras retrasan su deseo de ser madres para poder tener una carrera profesional competitiva y del otro lado, a la inversa: abandonan sus aspiraciones laborales para poder criar a sus hijos.



Mientras tanto un fantasma sobrevuela. Se tapa el sol con las manos hasta que se vuelve imposible, como sucedió en esta pandemia. Millones de familias debieron adaptarse a las nuevas rutinas hogareñas: clases online, teletrabajo, juegos con niños y tareas domésticas. Mujeres sobrecargadas, estresadas, presionadas para seguir con la producción que hacían fuera de casa y los cuidados a la familia, sin que se note. Pero las reuniones importantes pasaron a ser a través de la computadora, con música infantil de fondo, gritos, peleas entre hermanos o corridas por la casa. Las llamadas telefónicas interrumpidas por un “mami, mami” constante y los móviles en vivo con contingencias que no se tenían en cuenta antes, como la aparición de un pequeño pidiendo galletitas. Nunca antes las tareas de cuidado salieron tan a la luz como en esta cuarentena.



Fue imposible seguir ocultando un secreto a voces y se visibilizó algo que desde el feminismo se puso en agenda desde hace tiempo. Según un informe del Indec presentado en marzo de este año, 8 de cada 10 mujeres realizan tareas domésticas en el hogar, el doble que en el caso de los varones. Mientras que, según la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo, realizada por el mismo organismo en el año 2013, en promedio el 76,4% de las tareas de cuidado las realizan las mujeres. La cifra cambia en los diferentes aglomerados del país. Para San Luis el porcentaje es de 76,9% para las mujeres y 23,1% para los varones.



El problema no fue el niño pidiendo galletas ni su madre periodista que intentó asistirlo y continuar con su trabajo. El problema fue que se vio.