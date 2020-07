Ariel Britos, un DT que trabaja en silencio

Ariel "Chalo" Britos (42) es sinónimo de básquet, lucha y compromiso. Su dedicación y pasión por este deporte lo llevaron primero a ser jugador, con paso por la ex Liga B de ascenso, y luego asistente y entrenador. Actualmente es el coach principal y la cara más visible de "Los Topos", el seleccionado argentino de básquetbol de sordos. Como capitán del barco promueve la inclusión y busca, incansablemente, que sus dirigidos cuenten con las herramientas y ayudas necesarias antes y durante una competencia. "El equipo es totalmente amateur y todo se hace a pulmón. Creo que talento hay y si tuviéramos en lo deportivo una preparación acorde podríamos estar en los torneos más arriba", comenta el cordobés.

"Chalo" lleva varios años al frente de la "Albiceleste". Se sumó atraído por el proyecto y participó del Sudamericano de Brasil en 2014, el Mundial de China en 2015, el Panamericano de Estados Unidos en 2016, las Sordolimpíadas de Turquía en 2017 y el Mundial de Polonia en 2019. En cada uno de estos certámenes aportó su grano de arena y adquirió un rodaje valioso que le sirvió para crecer.

"Cuando me hice cargo me sentía preparado y aún me siento preparado para ser el entrenador principal. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, porque hay un cuerpo de profesionales que me hace sentir respaldado. En el momento que empecé no había nada y tenía que ser un poco el asistente, el utilero y el manager. Ahora me dedico únicamente a la parte deportiva, que es lo que necesita el equipo", señala Britos, quien entre los resultados guarda el 2° puesto en el Panamericano de Estados Unidos y el 5° lugar en las Sordolimpíadas de Turquía.

Respecto al proceso de captación, el técnico manifestó: "Hay 5 asociaciones en el país que nuclean a las personas sordas que hacen todo tipo de deportes y organizan una vez al año un campeonato nacional. Nosotros vamos a este torneo, pero la mayoría de los jugadores se suman a través del boca en boca, por medio de otros entrenadores o jugadores".

"Los Topos", que busca el apoyo de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y cuyos integrantes son sordos o poseen una disminución auditiva importante (hasta 55 decibeles), ocuparon la sexta plaza en el último Mundial de Polonia y según el cordobés, ya hay nuevas metas para el año que viene: "Este año por la pandemia no hay competencias, así que estamos apostando al Panamericano de Canadá y a las Sordolimpíadas de Brasil, ambas en 2021".

Ariel "Chalo" Britos es un agradecido de la vida. Siente el básquet como pocos y dice tener dos sueños que espera que pronto se hagan realidad: "En lo deportivo sería grandioso lograr un podio. Y en lo extradeportivo, el anhelo más grande es que recibamos el mismo reconocimiento que tiene cualquier Selección que sale a representar al país con la camiseta celeste y blanca", concluyó.