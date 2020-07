Violentaron el portón de la casa por la que es investigado Rosendo

Ayer a la tarde, Juan Piturra, delegado general de Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) en San Luis, fue hasta el domicilio que el gremio tiene en el barrio Pringles de Villa Mercedes, el mismo que hace casi dos meses, según denunció Smata e Ivana Massimino, la exesposa del senador Ariel Rosendo, fue violentada y saqueada por el legislador. Piturra se topó con una imagen similar con la se encontró el día del robo: el portón automático de la casa había sido forzado, aunque esta vez del interior de la vivienda no habían robado nada.



Piturra se percató de ello ayer, alrededor de las 14. Según explicó Gastón Yllera, el abogado de Smata, el sindicalista había ido porque a la casa de Italia 624 le restan un par de reparaciones y quería ver cuáles son esos últimos arreglos.



El hombre se bajó de su auto y antes de que pudiera entrar a la vivienda, desde la vereda, notó que el portón automático de la cochera estaba violentado. Como no sabía si en el interior todavía estaba el o los delincuentes que lo dañaron de esa manera, llamó a la Policía y después a Yllera.



"El portón elevadizo estaba como cedido para adentro, desde el lateral izquierdo", precisó el letrado. Para el abogado está claro que no fue obra de una sola persona. La puerta es de madera maciza, muy pesada y por lo tanto, a la manera de ver del letrado, se necesita la fuerza de más de una persona para "poder sacarla de sus guías". "Lo han barreteado. Hicieron fuerza con una palanca en el sentido inverso al que se abre", dijo.





Una vez que llegó la Policía, revisaron si en el domicilio había alguien y si había algún faltante. Pero ambas posibilidades quedaron descartadas a los pocos minutos. "Sabemos que no alcanzaron a ingresar porque no sonó la alarma", aclaró Yllera.



El hecho es investigado por el personal de la Comisaría 8ª. Ayer, después de que Smata hiciera reparar el portón, Piturra declaró en la seccional y asentó una denuncia por "Daños". "Nosotros no podemos acusar, ni decir quién pudo haber sido porque nadie vio nada, solo llama la atención que la misma vivienda (por la que es investigado Rosendo por robo) sufra un hecho de inseguridad de este tipo", manifestó el abogado.



A quien no le cabe ninguna duda de que lo que pasó en lo de Smata fue llevado a cabo por el senador provincial es a su expareja. "El que lo hizo conoce la casa. Y aparte de mí, él la conoce", resumió Massimino.



Para la mujer es así porque el portón tiene dos trabas con ganchos que solo pueden cerrarse de manera manual desde el interior de la cochera, y una de ellas está rota y es justamente del lado donde está ubicada esa traba que fue forzada la abertura.



"La persona que lo hizo sabe muy bien que ese gancho, de ese lado, no anda bien y lo barreteó de la misma manera que lo hicieron quienes entraron y robaron la casa la otra vez", conjeturó.



Para la ex de Rosendo lo que sucedió fue una advertencia. "Fue una forma de él (del senador) de meter miedo, de demostrar que está suelto y que va a hacer lo que quiere", dedujo la mujer.