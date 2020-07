Intensificarán los controles en la ciudad para evitar robos a taxis

La Asociación de Titulares y los peones de taxis mantuvieron una reunión con autoridades del gobierno provincial y la Policía. Fue a raíz del último caso de inseguridad que vivió un chofer el sábado a la madrugada, quien sufrió un robo y le dispararon. Acordaron intensificar los controles de seguridad e implementar un sistema para dar aviso al 911 y rastrear en tiempo real a los vehículos.



Del encuentro en Terrazas del Portezuelo participaron el coordinador del Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Culto, Luciano Anastasi; y el jefe de la Policía de la Provincia de San Luis, Darío Neira. El presidente de Titulares, Jorge Fernández, comentó que el lunes a la noche ya comenzaron algunos controles para garantizar tanto la seguridad de los pasajeros, como también la de los choferes.



Precisó que en la reunión pidieron el esclarecimiento del asalto que sufrió un trabajador el sábado a la madrugada.



"Queremos saber qué fue lo que pasó. El caso está en manos de un juez el cual esclarecerá cómo fueron los hechos", manifestó Fernández, quien sostuvo que los malvivientes ahora se hacen pasar como clientes, y dan nombres y direcciones falsas. "Hay que ver si no se trata de un nuevo modus operandi", aseguró.



Si bien actualmente las agencias cuentan con un sistema de seguridad, en el que los choferes -mediante un código- dan aviso de que están en una situación comprometida. Fernández destacó que de todas formas no es un método seguro, ya que lo primero que les sacan a los choferes cuando los asaltantes suben al auto son el teléfono y la radio. Por eso, acordaron implementar un nuevo sistema de seguridad más efectivo.



El representante del Sindicato de Peones de Taxis, Alberto Muñoz, señaló que el año pasado hubo más de quince asaltos y en lo que va de este sucedieron dos hechos delictivos, pero que la alarma se encendió cuando se enteraron del caso de su colega, ocurrido hace pocos días. Asimismo, destacó que con la cartera de Seguridad llegaron a un acuerdo de trabajar en medidas a corto y mediano plazo.



Una de ellas es el control en las "zonas rojas", que comprenden a barrios alejados del centro. También les pedirán documentación tanto a los choferes, como a los pasajeros. "Se comprometieron a implementar un botón antipánico que se conecte directamente al 911. Una vez que el chofer lo apriete, automáticamente se sabrá mediante un GPS en dónde está ubicado", destacó Muñoz, quien señaló que esta medida no solo será para aquellos que trabajen con una agencia, sino también para los que no dependen laboralmente de ninguna central.





Autoconvocados movilizados

Esta mañana, unos 100 vehículos recorrieron las principales arterias de la capital puntana. La primera parada fue la Municipalidad, para continuar hasta el Concejo Deliberante, lugar donde fueron recibidos por el presidente del cuerpo, Carlos Ponce, a quien le plantearon la falta de seguridad que viven los taxistas.

La movilización continuó hasta la sede de la Legislatura, donde entregaron un petitorio de audiencia a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de San Luis. Los dos últimos lugares donde se hicieron presentes los taxistas fueron la Jefatura de Policía y Terrazas del Portezuelo.