Piden que el horario corrido quede establecido todo el año

Los comercios villamercedinos trabajan en horario corrido de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13. Ese fue el acuerdo que firmó el Centro de Empleados de Comercios, la Cámara de Comercios y Afines con el Concejo Deliberante. Además, en el proyecto consensuaron que sea desde el 15 de mayo al 30 de septiembre. Pero un grupo de trabajadores solicita que quede establecido durante todo el año y, además, sostiene que “no todos lo cumplen”.

Los empleados pretenden mantener la costumbre de atender al público las ocho horas de corrido y los sábados solo por la mañana. “El convenio de trabajo dice que tenemos que cumplir 44 horas semanales, que a esa cantidad las cumplimos contando el sábado al mediodía; si nos piden trabajar después de las 13, ya deben considerarlas horas extras. Pero en mi experiencia de los lugares en los que trabajé me las devolvieron como medio franco, nunca me las pagaron. Adonde trabajo ahora sí cumplen, pero los empleados preferimos salir temprano, disfrutar de nuestras familias o estudiar”, contó Diego Becerra, personal de una cadena de electrodomésticos.

Asimismo, el vocero explicó que más adelante definirán cómo será la metodología en verano. “Abriremos y cerraremos antes o más tarde, no lo sabemos, pero queremos seguir vendiendo a la siesta”, sostuvo.

“Son 1.500 afiliados y entre 600 y 700 propietarios; llegar a un acuerdo no fue fácil”. Reynaldo Lunardi.

Reynaldo Lunardi, secretario del gremio que respalda a los trabajadores, comentó que algunos locales no cumplen el acuerdo. “No son muchos, pero hay que hacerles saber que hay una disposición y hay que respetarla. Por ejemplo, el sábado a la tarde los que venden zapatillas habían arreglado no abrir y uno sí atendió y no solo le falló al empleado, sino que es una competencia desleal”, afirmó.

El sindicato tiene 1.500 afiliados, “es una cifra que varía porque lamentablemente hubo muchos despidos y comerciantes son entre 600 y 700, entonces llegar a un acuerdo fue difícil”, agregó Lunardi.

La comisión directiva del Centro de Empleados de Comercios recorrió los locales que no cumplen con el acuerdo. Les piden que acaten la disposición aprobada en el Concejo Deliberante.

Como requisito para abrir sus puertas en el momento que regía el aislamiento obligatorio, el Gobierno de la Provincia primero autorizó a los locales minoristas a que, con todas las medidas sugeridas por el Comité de Crisis, atendieran al público de 9 a 17. Desde ese momento, los trabajadores sintieron que regresar temprano a la casa era mucho mejor, pese a que luego se amplió la franja horaria para que eligieran. Así comenzaron con la iniciativa de establecer las ocho horas corridas todo el año.

El pedido llegó a los oídos de los concejales mercedinos, quienes aprobaron por unanimidad en la última sesión ordinaria antes del receso invernal acompañar la decisión de ambos organismos. Pero aclararon que no tienen la potestad de hacer una ordenanza que obligue al sector privado a adecuarse. Fue un proyecto de declaración, pero remarcaron que los sectores estuvieron de acuerdo.