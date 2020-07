En un mes, artesanos y manualistas lograron incrementar sus ventas

El Almacén de Arte cumple hoy su primer mes. Los artesanos, artesanas y manualistas aseguraron que desde que abrieron las puertas del local céntrico lograron incrementar las ventas en poco tiempo. El espacio les permite a más de cincuenta personas exhibir y ofrecer sus productos.

La Municipalidad reacondicionó y les facilitó un salón de la Casa de la Cultura, en Urquiza 33. El lugar tiene una gran vidriera, que da hacia la calle, para que puedan vender sus creaciones.

Leila Muñoz, una de las artesanas, comentó que contar con el apoyo de la Comuna los favoreció en gran medida, ya que durante la cuarentena estuvieron casi sin actividad y no generaron ingresos.

Además, manifestó que si bien en la primera semana no registraron muchas visitas porque la gente no sabía dónde estaban, los días siguientes los vecinos se acercaron para conocer y comprar, y la respuesta fue “muy positiva”. “Como nos manejamos con las redes sociales hicimos mucha difusión por ahí, les íbamos contando y pasándoles la ubicación para que se acerquen. Todavía no todos los ciudadanos se enteraron, pero muchos ya pasaron a ver nuestras cosas y se van maravillados; algunos hasta ya son clientes fijos”, indicó.

Los artesanos y manualistas que quieran participar del grupo pueden comunicarse por Instagram y Facebook a Feria de Arte VM o acercarse a la Casa de la Cultura, en Urquiza 33.

Durante la cuarentena, como no podían salir a los espacios verdes, realizaron ferias virtuales en las que mostraban sus productos. Ahora también las hacen, pero para fechas especiales. Y como mañana es el día del amigo, estarán exhibiendo por ese medio. “Tenemos cuenta de Instagram y un perfil y una página en Facebook. Les sugerimos que estén atentos porque preparamos muchos regalitos y desde el sábado hay varias promociones de 2 x 1”, dijo.

Para atender, las mujeres de la comisión se van turnando: dos a la mañana y dos por la tarde. Hay pinturas, objetos de decoración en cerámica y reciclados, tazas, plantas de interior y de exterior, prendas bordadas, trabajos en telar, tejidos en crochet y a dos agujas. “Tenemos muchísimas cosas, todas de elaboración propia para que vean, y varias que todavía no hemos mostrado porque vamos renovando el stock constantemente. Ya nos estamos preparando para el Día del Niño”, aseguró Daniela Aguiar, otra artista.

Asimismo, añadió que es muy importante el apoyo que se brindan mutuamente y que esperan poder seguir creciendo y sumando compañeros en el nuevo camino que recorren desde hace un mes. “Cada vez son más los trabajadores independientes que quieren participar y aportan ideas gracias a este lugar. Por suerte ahora no estamos produciendo encerrados en nuestras casas y vendiendo a dos o tres conocidos únicamente, como antes. Nos sentimos valorados porque tenemos visibilidad”, sostuvo.

La atención al público es de lunes a sábado de 10 a 18. Para la tranquilidad de los villamercedinos, controlan que el ingreso sea con barbijos o tapabocas y respetando el distanciamiento social y obligatorio. Además, solicitan que se registren en un formulario y disponen de un dispenser con desinfectante. “Extendimos el horario del fin de semana, para brindar una mejor atención y que la gente pase cuando le quede más cómodo”, agregó la mujer.