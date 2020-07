El Club Estudiantes creó su Departamento de la Mujer

En una de sus primeras medidas del centenario, el club Estudiantes de San Luis anunció la creación del Departamento de la Mujer, un espacio dentro de la dirigencia encargado de bregar por la igualdad de género dentro de la institución.

Si bien existe en la provincia un club como EFI Juniors, con una dirigencia compuesta de forma mayoritaria por mujeres, el departamento creado por Estudiantes es el primero formado como tal en San Luis, lo que implica una responsabilidad grande para Katerinne Córdoba y Camila Pereyra, las dos periodistas que estarán al frente del mismo.

“Uno de los proyectos es elaborar nuestro propio protocolo de género para el club, para que todos sepan cómo actuar”. Katerinne Córdoba.

Katerinne lleva un año trabajando como jefa de prensa del club y fue de alguna manera la que inspiró por medio de diálogos a la dirigencia a pensar en hacer algo más por la igualdad en el club.

"No me sorprendió que el club trabaje sobre esta temática, pero sí la velocidad con la que se gestó. Nos reunimos el lunes con el vicepresidente, creímos que sería para comenzar a charlar sobre un protocolo, pero recibimos la propuesta y no dudamos en aceptar el desafío", aseguró Córdoba.

"El club ha progresado en el último tiempo con la creación de equipos de vóley, hockey, fútbol y atletismo femenino, también con la escuela generativa y va a ser muy importante representar a las mujeres y formar parte de la mesa que toma decisiones en el club", se esperanzó Katerinne.

Camila Pereyra, el otro pilar sobre el que se construirá un "Verde" más igualitario, contó cuáles son los pasos que pretenden dar con el departamento: "Nuestra primera acción será realizar una capacitación sobre género para todos los trabajadores del club, para que todos estemos a la altura. Hay algo muy importante que es poder manejar el mismo vocabulario y saber de qué hablamos cuando decimos género, violencia y todos los tipos de violencia que existen".

“En este momento histórico y con el atraso que tienen las mujeres en el deporte, es un honor trabajar por todas”. Camila Pereyra.

"Tanto Katerinne como yo somos dos apasionadas del deporte que sabemos por haber vivido qué cosas nos hicieron falta. Creo que eso va a marcar la diferencia de nuestro trabajo, porque va a ser nuestro motor que otra chica no vuelva a sufrir lo que sentimos nosotras", destacó Camila.

“Lo que espero del departamento es que todos podamos aprender del trabajo que ellas van a realizar”. Martín Decena.

Por tratarse de un departamento inédito para San Luis, el trabajo que vayan realizando dentro de Estudiantes será prueba y error, pero también copiar de clubes que ya trabajan en este aspecto. Un informe de Télam reveló que Rosario Central, Newell's Old Boys, San Lorenzo, Racing Club y Vélez Sarsfield son los clubes que trabajan activamente y tienen un área específica para la igualdad de género.

"La idea es ir mejorando día a día como club y queremos que se sumen más mujeres a este departamento, queremos que se sientan representadas y necesitamos aprender de lo que ellas nos enseñan todo el tiempo", dijo el vicepresidente de Estudiantes, Martín Decena.