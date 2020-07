La Justicia no halló pruebas en contra de Osvaldo Laport

La Justicia no encontró pruebas en contra de Osvaldo Laport, quien había sido denunciado por violencia de género el año pasado por Alejandra Camargo, propietaria del restó Española Way. El juez Juan Manuel Montiveros Chada, a cuyo despacho fue remitida la acusación realizada en agosto del 2019, ordenó reservar el expediente a la espera de que eventualmente se aporten más pruebas. Aseguran que los elementos con los que cuenta el expediente hasta el momento no prueban la comisión de un delito por parte del actor, que en ese momento se encontraba de gira en la provincia con la obra "Rotos de Amor". Ayer por la mañana en una conferencia de prensa, Maximiliano del Signore y Federico Magis, representantes legales de Laport, comunicaron lo resuelto por el magistrado.

El actor fue denunciado por la propietaria del bar Española Way, ubicado en la ciudad de San Luis. Según la mujer, el actor se negó a pagar lo consumido y ante el reclamo de que lo haga, la agredió física y verbalmente antes de retirarse.

El fiscal Leonardo Navarini Busti revisó los elementos aportados por la denunciante y entendió que no eran suficientes para la Justicia. Testimonios e imágenes de cámaras de seguridad fueron estudiados por el fiscal, quien, con base en ello, recomendó a Montiveros Chada reservar el expediente. El mismo quedará a resguardo durante el plazo de un año, lapso en el cual la mujer que denunció a Laport puede aportar más elementos para probar que el hecho sucedió tal y como ella lo relató.

Navarini Busti expresó: “La causa se inicia por la denuncia de Camargo, quien aporta como elementos de prueba algunos testimonios y captaciones fílmicas del local Española Way. En esas captaciones, y por los dichos de los testigos que ella misma aporta, no se observa ningún tipo de maltrato, por lo que no encontré méritos para pedir la indagatoria al denunciado. El dictamen que emite la fiscalía se basa en eso para recomendarle al juez que reserve la causa”.