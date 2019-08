Osvaldo Laport fue denunciado por violencia de género en San Luis

Después de la función del sábado a la noche en el Centro Cultural Puente Blanco, Osvaldo Laport se fue hasta el bar Española Way, ubicado en Pedernera y Caseros, y terminó protagonizando un escándalo que recorrió los medios nacionales.

Según comentó la dueña del restó la Española Way, Alejandra Camargo, el actor se negó a pagarle la cuenta luego de invitar a sus colegas del elenco a tomar whisky y cognac de primeras marcas en el lugar.

Luego de que la mujer le insistiera para que le pagara los 3500 pesos que le debía, el artista la tomó violentamente por el brazo y protagonizó un escándalo que terminó involucrando a la policía.

Según la denuncia leída por Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, Laport ingresó al bar Española Way pasadas las 4 de la mañana junto a un grupo de personas y pidió algunas bebidas importadas.

Mientras se encontraba allí, varias personas se acercaron a la figura para pedirle fotografías, quien no tuvo ningún problema en hacerlas. En el relato a las autoridades, la dueña del local aseguró que cuando llegó la hora de pagar, Laport le pidió al mozo un descuento y que si bien se lo otorgaron, nunca esperaron la respuesta del artista.

La dueña de un restaurante de San Luis acusa a Osvaldo Laport de no querer pagar la cuenta: “Me toma del brazo y me dice ‘yo tengo huevos y no voy a pagar la cuenta. Y tengo los huevos bien grandes’”. #LAM @AngeldebritoOk @eltreceoficial pic.twitter.com/Ub7HzUvqq7 — LAM (@LosAngeles_ok) August 6, 2019

“Mi marido le respondió al mozo que sí, que le hicieran el descuento, pero al pasar unos minutos el mozo se acerca nuevamente manifestando que el actor no iba a pagar la cuenta por las fotos que se había sacado con la gente, y que le fuera a cobrar el que tuviera huevos”, manifestó la mujer en la denuncia radicada en la policía.

Al acercarse a la mesa para aclarar la situación y preguntarle por qué no quería pagar el consumo realizado, Laport le dijo a la denunciante que “le pusiera un precio a las fotos”. Sin dudarlo, la mujer le contestó que en ese lugar no hacían ese tipo de canjes e inmediatamente el actor la tomó del brazo y la zamarreó diciéndole que él tenía huevos y que no iba a pagar. Frente a esta situación, el marido de la dueña se involucró en la discusión que no pasó a mayores pero terminó con el artista y sus acompañantes echados del lugar.