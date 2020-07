Zárate renovó su contrato con Boca por un año

El delantero Mauro Zárate firmó este miércoles la renovación de su contrato con Boca por un año, con opción a extenderlo por seis meses más, luego de las idas y vueltas en las negociaciones entre el atacante y el club. Así lo anunció la cuenta oficial de la institución en la red social Twitter, junto a dos fotos de Zárate, cuyo vínculo había finalizado el pasado 30 de junio.

De esta manera, el contrato será hasta junio de 2021 y podrá ser extendido hasta diciembre del mismo año, pese a la incertidumbre por la reanudación de los torneos en medio de la pandemia de coronavirus.

Luego de un semestre en el que apenas pudo jugar 60 minutos por una serie de lesiones consecutivas, Zárate espera saldar su "deuda" con el hincha de Boca, a quien le agradeció por valorarlo y acompañarlo desde la "tormenta" que vivió cuando decidió llegar desde Vélez Sársfield.

"Quería seguir en Boca. Estoy muy feliz. No me terminaba de llenar la idea de irme a otro lado. Elijo jugar en Boca, como a todos los jugadores les gustaría hacerlo. Después lo económico también juega, no voy a mentir", explicó el delantero, sondeado por Guillermo Barros Schelotto para irse al Los Angeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos.

Respecto de la negociación, en la que no habló con el vicepresidente Juan Román Riquelme, el futbolista de 33 años admitió que el Consejo de Fútbol de Boca le hizo ver "una cosa que no estaba contemplando" cuando pidió una cláusula de salida a los seis meses, una vez que termine la actual Copa Libertadores.

"La cláusula era más que nada ver cómo estaba todo: 'anduviste bien, la Libertadores salió bien, queremos que sigas' o 'salió todo mal, estás grande'. Era esa la idea, que todos saliéramos ganando. Pero ellos me hicieron ver una cosa que no estaba contemplando, que era que la otra Libertadores arranca muy rápido y no querían cambiar muchos jugadores. Entonces acepté lo que dijeron ellos", dijo.

