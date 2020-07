Mateo Oviedo correrá la próxima temporada en Bélgica

“Se me dio una oportunidad linda y tengo que aprovecharla. En Europa hay un nivel muy alto y quiero estar bien preparado, hacer allá lo mejor posible”. El que habla es el ciclista Mateo Oviedo, quien tras recibir a principios de semana la noticia que el Start Cycling Team lo espera en Bélgica en abril de 2021 para sumarlo a la temporada, se mostró feliz y ansioso por viajar al Viejo Continente. El mercedino, de 17 años, buscará adquirir experiencia y seguir creciendo. Es un pedalista de mucha potencia, con ganas en el futuro de hacer realidad su sueño: convertirse en profesional.

"Hace dos semanas me habían contactado y el lunes me terminó de confirmar mi entrenador, Germán Castillo, que él manejó el tema. Voy a estar tres meses y correría en Junior, y si se da la posibilidad también en Sub 23", señaló Mateo en diálogo con El Diario de la República, quien en suelo belga hará base en la ciudad de Oudenaarde, en Flandes Oriental.

El sanluiseño, que se volcó a la modalidad de ruta a los 13 años, había comenzado el 2020 con todo. Tras un cierre de año agotador, se presentó en Villa Dolores (Córdoba) y en el Campeonato Argentino para Menores y Juveniles en Formosa, hasta que la pandemia de coronavirus frenó la actividad y lo obligó a cambiar los hábitos trabajando desde la casa. "Cuando estábamos en la Fase 1 lo tomé como un descanso, porque venía de mucha competencia. Hacía una rutina física y para pedalear usaba el rodillo, 30 o 45 minutos", recordó. "Ahora que se puede, hago trabajos más específicos, con 2 o 3 horas de bicicleta en la semana y 4 horas los fines de semana; además sigo con el gimnasio. Este año si llega haber alguna carrera vamos a tratar de estar, pero tengo la cabeza en el 2021".

Actualmente cursa el 6° año en el Centro Educativo N° 10 "Ramiro Podetti" y dice tener en claro que el deporte y el estudio van de la mano: "El año que viene me recibo de técnico químico. La verdad es que en el colegio me va bien, nunca me llevé materias y siempre el objetivo es terminar sin tener que rendir, para poder entrenar y hacer lo que me gusta tranquilo".

“Me gustaría ser profesional y correr un Tour de Francia, un Giro de Italia y la Vuelta a España. Sería increíble"

Mateo, que en 2019 representó a San Luis en los Juegos Evita desarrollados en Mar del Plata, destacó que su fuerte son las trepadas y contó cuáles son sus sueños a largo plazo: "El primer objetivo de ir a Europa lo estoy por cumplir. Después me gustaría ser profesional y poder correr un Tour de Francia, un Giro de Italia y la Vuelta a España. Sería increíble".

Si bien quedan varios meses por delante, el mercedino se ilusiona con viajar al Viejo Continente. Asegura estar listo para competir, pero también para estar lejos de la casa. "Mis papás están contentos, más que yo. Esto va a ser de toda la familia, ya que venimos haciendo todo a pulmón".

Mateo Oviedo espera con ansias dar el gran paso. En abril el Start Cycling Team se convertirá en su nuevo hogar y en una escuela para seguir creciendo como pedalista. Sabe que cuenta con el potencial y que puede medirse de igual a igual con cualquier europeo. "En Bélgica hay muchas carreras y si se da de hacer un podio, bienvenido sea", cerró con entusiasmo.

Ficha técnica

Nombre y apellido: Mateo Oviedo

Lugar de nacimiento: Villa Mercedes

Edad: 17 años

Peso: 64 kilogramos

Estatura: 1,80 metro

Especialidad: Ciclismo de ruta

Categoría: Junior

Objetivo: Convertirse en profesional