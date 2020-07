Pagaron una parte de la deuda de Transpuntano

Tras 19 días sin servicio, Transpuntano efectivizó alrededor de 41 mil pesos en la cuenta de los choferes. Sin embargo, la cifra no alcanza a cubrir la totalidad de la deuda salarial. Con el aguinaldo pendiente, los trabajadores continúan el paro.

“No hemos tenido ninguna charla con el Municipio por el momento. Se ha reflejado solo ese monto, con lo cual el lunes vamos a efectuar una asamblea para ver cómo sigue esto. La gente quiere todo el dinero”, indicó el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Lucio Orozco.

El secretario de Transporte de la Provincia, Sebastián Anzulovich, había adelantado que el dinero de los subsidios nacionales ya estaba en la Provincia y que lo iban a depositar entre ayer y el lunes. Así ocurrió, pero la Sapem no alcanzó a cubrir la totalidad de la deuda.

“Sabíamos que no iba a alcanzar con un subsidio nacional y otro provincial. Lo lamentamos por el usuario, pero la gente necesita el dinero. Por ahora, hasta que no se abone lo que reclamamos, no habrá transporte. Este fin de semana no hay servicio, el lunes tampoco", aseveró Orozco.

La empresa atraviesa una crisis financiera causada por los efectos económicos de la pandemia. Con la limitación de pasajeros por cada unidad, sumada a lo que fue el desarrollo del aislamiento social y ahora el distanciamiento, el corte de boletos cayó en un 85%; esto torna inviable el servicio. El intendente Sergio Tamayo recibió a los choferes en su despacho el martes, y en la reunión expuso las dificultades que vivencia Transpuntano. También remarcó que trabajan constantemente para cumplir con las obligaciones.

Problemas en el interurbano

La crisis del transporte afecta a la gran mayoría de los sectores del país, a excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde según afirman la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), los fondos que perciben desde Nación son mayores a los que llegan al resto de las provincias; incluso hubo una reunión entre el presidente de la Nación Alberto Fernández y el secretario general de la UTA, Roberto Carlos Fernández, para debatir sobre la “falta de federalismo en los subsidios”.

En este escenario, los choferes del interurbano puntano analizan la posibilidad de retomar las medidas de fuerza. El lunes se reunirán para definir acciones. El último paro, que se desarrolló por los problemas salariales, dejó a toda la provincia sin el servicio a lo largo de quince días.

Ayer estaba prevista una audiencia con las empresas para hacer el seguimiento del acuerdo que las partes firmaron a instancias de la Resolución 140. Sin embargo, las compañías no se presentaron.

“Es lamentable. Dicen que no sabían de la audiencia cuando hace más de diez días que firmamos el acuerdo. Ya denunciamos la situación en Relaciones Laborales, no quieren respetar el trato y quieren despedir gente. Afirman que los números no les dan, pero si es así, la Secretaría de Transporte tiene que tomar cartas en el asunto y preguntarles a los empresarios si quieren seguir o no”, manifestó Orozco.

Según la UTA, las empresas cumplieron una parte de la primera pauta del acuerdo. Tenían que pagar mayo para levantar el paro. Si bien depositaron el efectivo, el monto fue mal liquidado. Ahora deben la segunda cuota del aguinaldo y los haberes de junio. El lunes habrá asamblea y podrían definir un paro en el interurbano.