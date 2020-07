Falleció Peter Green, guitarrista y fundador de Fleetwood Mac

Referente ineludible del blues británico blanco de la década del 60, Peter Green, guitarrista y uno de los miembros fundadores de la banda británica Fleetwood Mac, falleció en las últimas horas a los 73 años.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la firma Swan Turton, que representaba legalmente a Green, se informó que el músico murió mientras dormía, aunque no trascendieron más detalles.

En 1965 integró los Bluesbreakers de John Mayall -sustituyendo a Eric Clapton- y después formó la banda con la que se haría famoso: Fleetwood Mac. Fue en Londres en 1967, junto al baterista Mick Fleetwood, el guitarrista John McVie (“Fleetwood + Mac”) y el guitarrista Jeremy Spencer, aunque Peter abandonaría el conjunto tres años más tarde por problemas psiquiátricos y de adicciones. Al recuperarse, continuaría solista hasta sus últimos años.

Aún así, en ese breve lapso, llegó a ser una parte fundamental de los primeros tres álbumes de estudio del grupo: "Fleetwood Mac" (1968), "Mr. Wonderful" (1968) y "Then Play On" (1969).

Nacido en 1046 en la capital inglesa, Green fue uno de los ocho miembros de la banda, que sufrió numerosas transformaciones a lo largo de los años, que fueron introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998.

En febrero pasado, Steven Tyler (Aerosmith), David Gilmour (Pink Floyd), Pete Townshend (The Who), Noel Gallagher (Oasis) y Kirk Hammett (Metallica), entre otroas, se reunieron para celebrar un show en homenaje a Peter Green, en el teatro London Palladium.

Se llamó “Mick Fleetwood & Friends Celebrate The Music of Peter Green and The Early Years Of Fleetwood Mac” (Mick Fleetwood -baterista del grupo- y Amigos celebran la música de Peter Green y los primeros años de Fleetwood Mac). Todos los beneficios del concierto se destinaron a la Fundación Teenage Cancer Trust.





