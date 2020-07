Bienvenidos al banquete musical

Mientras que las últimas noticias se cocinaban a fuego lento en la Redacción de El Diario de la República y los periodistas de la sección web estaban atentos por las que surgían al instante, en el medio de toda la vorágine, Random Noise se presentó en ED Íntimo, el nuevo ciclo musical de El Diario, una ventana que le da la oportunidad a los artistas puntanos para mostrar sus talentos y acompañar a los lectores por las redes sociales.

Con transmisión vía Instagram y Facebook, el dúo fue recibido cerca de las 19 con el equipo de trabajadores de la Redacción que los esperaban con todo el equipamiento listo para ellos. Además, la periodista Florencia Espinosa ofició de entrevistadora para que los chicos cuenten su historia como banda, algunas anécdotas compartidas y se dieran a conocer al público que los escuchaba por primera vez.

Combinados, Mariano Giunta y Pablo Salgado llegaron vestidos de amarillo. Los músicos expresaron que es común en ellos ponerse de acuerdo antes de salir a tocar y mantener la estética de la banda.

También, Mariano y Pablo se presentaron con un pequeño muñeco rojo y una alfombra, objetos que forman parte de su estilo. Durante la charla, explicaron que en donde se presentan, el muñeco los acompaña como una suerte de cábala.

Durante la nota previa al recital, el dúo habló sobre la cuarentena, los momentos que encontraron para trabajar en nuevas canciones y el armado de un futuro show en vivo. También recorrieron parte de su historia, los comienzos en el año 2013, la amistad que los une y los nuevos proyectos.

Random Noise presentó por primera vez "Not again", su nueva canción en el ciclo ED Íntimo.

A la hora de tocar, los Random eligieron un repertorio corto pero variado y tranquilo, ideal para una tarde de invierno. "Use somebody" de Kings of Leon rompió el hielo. Para seguir, el dúo eligió "Again", una de las canciones propias que tiene la banda y habla sobre un amor no correspondido.

En la segunda parte de la entrevista, los chicos contaron sobre su estilo musical y su forma de encarar un recital. También cómo visualizan a su público, que es variado y cambia según el contexto del recital, pero que es fiel a la impronta que los artistas proponen.

"Siempre tratamos de poner nuestro propio estilo en las canciones que interpretamos. Tenemos más de cincuenta temas en nuestro repertorio y en cada lugar donde tocamos le damos la opción a la gente que los elija", expresó Mariano.

Para finalizar, en el último tramo del recital, Random tocó tres canciones. "No diggity" de Chet Faker, "La última prosa" de Lisandro Aristimuño y "Not again", una canción inédita de la banda que decidieron presentarla en El Diario.