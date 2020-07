Permitirán el ingreso a San Luis de Gala, una perra de asistencia

El jueves pasado la atleta Carla Vidal, campeona nacional de los 10 kilómetros, publicó en sus redes sociales que en el puesto fronterizo de Justo Daract le impidieron el ingreso de su mascota de asistencia, la que viajó desde Buenos Aires hasta la provincia de San Luis, pero según informó la Policía Caminera, la solicitante no acreditó ese rol del animal y no contaba con el permiso correspondiente del Comité de Crisis para entrar. Posiblemente pueda hacerlo esta semana.

Vidal y su pareja, el maratonista olímpico Luis Molina, llegaron a San Luis una semana antes de que el gobierno nacional decretara la cuarentena. “La idea era que mis suegros la trajeran, pero nos tomó por sorpresa la pandemia”, dijo la deportista, quien señaló que una vez que se levantó la Fase 1 en Castelar, donde está su perra de nombre Gala, se pusieron en marcha para buscar un transporte especializado.

Antes de confirmar el viaje investigaron si necesitaban algún documento para el ingreso de Gala. “Fuimos hasta la Policía Caminera y nos dijeron que no había ningún inconveniente, que solo lleváramos alcohol en gel y barbijos. El miércoles a la madrugada emprendió viaje hacia San Luis. Pasaron por Córdoba sin problemas, pero al llegar a Justo Daract, todo cambió”, destacó.

Recordó que cuando llegaron a retirarla se encontraron con que no podía pasar, ya que no contaban con la autorización del Comité de Crisis. “Presentamos la libreta de sanidad y el certificado de asistencia. La vimos a través de la reja y fue muy angustiante. Después de siete horas tuvo que volver a Buenos Aires. Gala está operada de una hernia y el viaje fue riesgoso”, detalló Vidal, quien hizo hincapié en que la perra la ayudó en situaciones de ataques de ansiedad y estrés.

Gala fue rescatada en 2017 de manos de galgueros. Estaba en un basural de Zárate.

La maratonista señaló que Gala no es solo el sostén de ella, sino también de su pareja. “Realmente la necesitamos, Luis no podía dormir de noche y yo no puedo entrenar. No me encuentro en condiciones de hacerlo. Nos habíamos ilusionado con tenerla, pero todo se desmoronó”, manifestó.

La corredora detalló que el costo del traslado fue cercano a los 40.000 pesos. “Pedimos dinero prestado y nos quedamos sin un peso. Eso es lo de menos. De igual modo, la empresa nos dijo que si conseguimos un permiso la traen gratis”, explicó.

Señaló que finalmente podrán tenerla con ellos, ya que consiguieron el permiso. “Nos pidieron los datos del conductor que la traerá. Estamos contentos”, detalló.

Sobre estos hechos, el jefe de la Policía Caminera, comisario inspector Sergio Quiroga, destacó que el Comité de Crisis no tenía conocimiento sobre esta situación.

Además, señaló que en el puesto limítrofe de Justo Daract no está permitido el trasbordo, sino que existen cuatro espacios estatales designados por el gobierno provincial. Entre ellos están el autódromo "Rosendo Hernández" de la ciudad capital, la Zona de Actividades Logísticas, en Villa Mercedes, el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara y la Terminal de Ómnibus de Buena Esperanza, en el sur de la provincia.

“Ellos no tenían un permiso para autorizar el ingreso. Nos enteramos de la situación por medio de las redes sociales. Me llamaron del Comité, luego hice la consulta al puesto de Justo Daract y ya se habían retirado”, señaló el jefe de la Caminera. Destacó que cada provincia tiene un protocolo sanitario para evitar posibles contagios de COVID-19.

“Una persona que quiere salir de la provincia para dirigirse a otra no solo debe contar con el permiso del Comité, sino que también tiene que averiguar qué sucede en la otra jurisdicción”, precisó.

Quiroga dijo que posiblemente, previa autorización, la perra pueda ingresar esta semana.