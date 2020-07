"Arlecchino", un nuevo rapero en la ciudad

A través de la máscara. "Arlecchino", el proyecto solista de Marcos Villa, muestra canciones con ideas claras que necesitaban salir a la luz. El músico decidió no mostrar su rostro. Foto: Eugenia Silvestri.

Una mezcla de constancia y amor por la música es "Arlecchino", el proyecto solista de Marcos Villa que cuenta con dos canciones en su cuenta de YouTube y se posiciona en el ámbito del rap local, un género que pisa fuerte entre los jóvenes puntanos, quienes lo eligen para cantar verdades.

Marcos encontró en "Arlecchino" a su alter ego. Una especie de entidad musical que lo ayudó a expresarse y a liberar ideas. Un personaje que nació de: "Los recursos que tomé a lo largo de mi vida y en un momento explotaron, quisieron salir y le di la forma de 'Arlecchino'".

“El rap en San Luis es una movida cultural que emergió de a poco a costa de mucho esfuerzo y perseverancia”. Marcos Villa, "Arlecchino".

Villa tiene 25 años y comenzó su ruta musical a los 14, cuando no solo le dio importancia a los discos que conseguía para escuchar en su habitación, sino también a ejecutar diversos instrumentos, tener su propia banda de música con sus amigos o poner su interés en crecer como artista.

El rap lo conquistó con referentes como Eminem o 50 Cent, quienes se animaban a tocar temas que en otros géneros no se cantaban. Pero Villa no solo se interesó por el estilo contestatario del ritmo urbano, también le prestó atención al rock, al reggae y al ska, estilos que lo acompañaron y lo ayudaron a posicionarse como músico en la provincia.

"Siempre toqué con amigos con los que compartía similares intereses. Además conocimos músicos que nos ayudaron a crear, permanecer y adaptarnos súper bien en el ámbito musical de la provincia. Todo sirvió para que la cultura siga en crecimiento", agregó el artista que también forma parte de bandas como Aceite de Soja, Efecto Bloc y el proyecto de ska The Sant Louis Ska Proyect.

En estos momentos, "Arlecchino" cuenta con dos temas en YouTube, "Así habló Arlecchino" y "El corazón de David Jones". El rapero expresó que sus letras están influenciadas por sus gustos musicales con los que creció, como también con la literatura. Marcos se describió como un lector que busca en los libros su inspiración.

Para Villa, quedarse en un solo género es encasillar el arte, algo que no le gusta demasiado. "Somos personas a quienes nos apasiona la música y quedarnos solo en un estilo es encerrarnos. Está bueno no tener etiquetas, que no se juzgue y que se respeten los gustos", agregó el cantante, quien destacó que en los últimos años, muchos de sus amigos prueban y se animan a diferentes estilos que enriquecen sus canciones.