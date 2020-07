ICA Sports retomó la rutina bajo estrictas medidas de seguridad

Tras más de cien días de parate y al haber recibido el visto bueno con la aprobación del protocolo, ICA Sports volvió a la rutina y a disfrutar del vóleibol con varias de sus categorías.

La institución mercedina retomó los entrenamientos el pasado martes, con la alegría y la ilusión renovadas en el club La Unión, donde centralizó toda la actividad.

"Comenzamos con las Sub 18 y las Primeras, femeninas y masculinas, y con un grupo recreativo. También ya empezó el minivóley, la Sub 13, femenina y masculino, y la Sub 16 femenina", comentó Darío Sorú, coordinador y profesor en el Instituto Cultural Argentino.

Con respecto al protocolo y a las disposiciones, manifestó: "La Federación Sanluiseña de Vóley presentó primero un protocolo y, tras ser aceptado, cada club gestiona una aprobación con la adaptación de ese protocolo a su espacio. En el club, los chicos tienen un sector de ingreso y otro de salida. En la entrada se les hace la trazabilidad y en el piso hay trapos desinfectantes; luego un profesor los recibe, desinfecta las manos y asigna un lugar donde deben dejar sus cosas y esperar el inicio de la práctica".

En la Primera masculina, ICA Sports cerró el año con una sonrisa al conquistar el Torneo Oficial que organiza la Federación Sanluiseña.

Sorú indicó además que cada jugador debe concurrir con su correspondiente tapabocas o barbijo, y con un kit personal que incluye toalla, alcohol en gel y una botella de agua. En cuanto a la práctica en sí, por ahora, las rutinas cuentan con una parte física y ejercicios individuales, que tienen como finalidad pulir la técnica.

"La aceptación ha sido muy buena. Los papás están contentos y antes del reencuentro estuvimos en contacto para contarles el protocolo. Hicimos un video explicativo, señalando por dónde se iban a mover los niños, por dónde debían ingresar y dónde debían esperarlos al final, para evitar la aglomeración", expresó Sorú, quien en el staff cuenta con los profesores Mauro Bo, Fernando Becerra, Marcelo Villegas, Franco Núñez, David Mithiaux y Pía Valenza.

Un parate lleno de propuestas

Tras la decisión del aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno nacional, Ica Sports se adaptó a los tiempos de la pandemia y trabajó a la distancia con los jugadores.

El club propuso alternativas divertidas que incluyeron entrenamientos y reuniones grupales de manera virtual, a través de la plataforma de videollamadas Zoom, y un ciclo de entrevistas con distintos referentes del seleccionado argentino, como José Luis "Pepe" González, Nicolás Bruno, Franco Massimino y Yael Castiglione.

"Paramos el 15 de marzo y de ahí en adelante pensamos en diferentes actividades. Por suerte, todos los grupos respondieron bien y eso sirvió para mantener encendida la chispa del vóley", concluyó Sorú, quien dice estar feliz por la vuelta a los entrenamientos y por la aceptación de los papás y los jugadores del club.