Franco Barroso fue invitado a realizar una gira por Bélgica

Como todas las mañanas, Franco Barroso abrió su computadora mientras Mónica, su mamá, le servía el desayuno. Le puso tres cucharadas de azúcar a su café con leche y de pronto dejó de batir, se paró y gritó de alegría... "¡Mamá vení, leé! Por favor, decime que esto es cierto...".

Franco, el joven ciclista puntano de 19 años, recibió por mail una de las noticias deportivas más importante hasta ahora de su vida. Fue invitado a formar parte del Start Development Team, un equipo satélite del Start Cycling Team.

"No lo podía creer y aún hoy me cuesta. Recibí la invitación para participar en un equipo con roce internacional que tendrá sede en Bélgica. Es una hermosa oportunidad y ya estoy trabajando para llegar de la mejor forma, y además para poder juntar los fondos", contó "Canguro", como le dicen sus amigos a Franco.

En el 2020 Franco corrió la Vuelta del Porvenir, en lo que fue el regreso del ciclismo grande a San Luis.

"En esa vuelta competí con los colores de mi actual equipo, Paris, y había gente, directores deportivos de otros equipos que se fijaban en los Sub 23. Y fue uno de esos directores (Mario Patalagoytia) quien me propuso para este hermoso desafío. Me contactó y me dijo que tenía la posibilidad de estar en Bélgica con todos ciclistas latinoamericanos", comentó el puntano que en el 2017 fue campeón provincial de Mountain Bike.

A punto de cumplir 20 años (el 31 de julio es su cumpleaños), Franco encontró su pasión por las bicicletas tras el Tour Internacional de San Luis disputado en 2015.

"Me encantaba ir a ver a los ciclistas, no me perdí ni una sola etapa. Me volvía loco cómo se hacía todo, la organización y los equipos. Ese mismo año agarré mi bicicleta y comencé a andar por placer, y de a poco me fui metiendo en el deporte hasta que arranqué a entrenar", detalló. Además rememoró: "Mi primer equipo fue el Cobra Bike. En el 2017 comencé a entrenar con Josué Moyano en el Campus. Luego integré Los Ranqueles con los que hicimos varias competencias en la región, incluidos algunos campeonatos argentinos".

El Start Cycling Team es un equipo argentino que la temporada pasada tuvo la categoría Continental de la UCI y en el cual compitió otro puntano, Nehuén Bazán. Para la temporada que viene la apuesta será mayor, ya que se busca proyección con los jóvenes latinoamericanos.

"La idea que tienen es darle una oportunidad a los ciclistas menores de 23 años de países latinoamericanos para poder competir en Europa. Son 8 meses intensivos con varias competencias. Este vez por el tema de la pandemia es que a cada ciclista nos piden una especia de 'cuota' para poder, junto a los aportes privados, solventar la temporada", detalló Barroso.

El responsable del conjunto, Mauricio Frazer, director deportivo del Start Cycling, fue quien escribió el mail que tanta satisfacción le dio al joven puntano, que ya piensa en su primera carrera en el Viejo Continente.

Frazer, el alma mater del equipo, que también es corredor, encontró bastante apoyo en Chile para este conjunto con licencia de Paraguay que tendrá un calendario mundial: "El equipo estará patrocinado por Start, la región de Atacama (Chile), la compañía minera Sali Hochschild (Chile) y la constructora Félix Geraldo (Chile)".

Con solo 29 años, Frazer consiguió un reto importante: "Para mí es un gran objetivo cumplido. El equipo se creó hace dos años con varias metas, y de a poco las estamos logrando, nos llena de orgullo. Ahora el objetivo es lograr conformar un gran equipo de jóvenes promesas. Esto es un proyecto sin fin".