El Presidente extendió la cuarentena en el AMBA hasta el 16 de agosto

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes por la tarde que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el 16 de agosto, en las mismas condiciones actuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy", subrayó el jefe de Estado en la Quinta de Olivos, donde afirmó que "en los últimos días se nota que el virus está circulando más". Lo hizo acompañado por jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Fernández sostuvo que el coronavirus no es "una gripe más", sino una enfermedad que no se sabe "cómo prevenir ni curar". "Estamos enfrentando a un enemigo invisible y el mundo no ha encontrado las armas para combatirlo", resaltó el mandatario nacional.

En referencia a la situación de la ciudad de Buenos Aires, el Presidente señaló: "El jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) hace un enorme esfuerzo para que la ciudad recupere su actividad habitual, pero ese esfuerzo nos obliga a mucha responsabilidad".

Respecto de la cantidad de casos de coronavirus cada 100 mil habitantes a nivel nacional, indicó que "Argentina sigue conteniendo la cantidad de contagios, pero está aumentando y eso es el resultado de que ha habido cierto relajamiento y más circulación".

Y resaltó que "si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos duplicado la cantidad de camas de terapia, hoy la provincia de Buenos Aires estaría absolutamente estallada sin poder dar respuesta sanitaria a sus habitantes".

