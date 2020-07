Valeria Bruna, en "solas, única escena"

Encontrarse con un texto de una de sus dramaturgas favoritas es uno de los condimentos que hicieron que Valeria Bruna se sume a la experiencia virtual que propone "Solas, única escena", el ciclo de teatro que nació en la región cuyana y se expandió sin freno por todo el país.

Valeria, junto con tres actrices de Mendoza, Río Negro y Jujuy, realizará una función online, cada una desde sus hogares, pero todas juntas en la sala virtual que armarán por la aplicación Google Meet, con la que se pueden hacer videollamadas grupales. Los espectadores deberán comprar una entrada a colaboración, que va de los 100 a los mil pesos, para poder acceder y disfrutar de la función. Las entradas se pueden conseguir mediante la página de Alternativa teatral.

"Solas..." es una colectiva autogestiva de San Juan que se formó cuando un grupo de productoras, actrices y directoras de aquella provincia comenzaron a gestionar diferentes obras de teatro e invitaron a actrices de otros lugares. En una de esas funciones, Valeria participó como espectadora y le gustó el contenido. Luego de seis encuentros virtuales, el séptimo le tocó a ella.

"Cuando estuve en la primera función no me animé en ese momento a presentarme como actriz, me encantó el proyecto, pero me quedaron muchas inquietudes", contó Valeria que luego fue invitada por la colectiva, evacuó sus dudas y comenzó a preparar su presentación.

“Creemos que el teatro es una herramienta transformadora, por eso accionamos con estos desafíos”. Valeria Bruna.

Junto con las demás actrices, Valeria interpretará el texto "Bruma", de Susana Laje, una dramaturga que admira y que sigue desde sus comienzos. La historia retrata a una mujer que realiza una confesión y que en medio de una bruma que se le instaló en su casa empieza a contar lo que le genera ese acontecimiento. Bruna decidió crear un personaje paralelo y trabajarlo poéticamente.

La actriz cuenta con el apoyo en la parte técnica de su colega y amigo Carlos Villegas. "En los ensayos no solo se probaron las cuestiones artísticas, sino la escena y cómo se vería la interpretación en diferentes dispositivos. Todo muy nuevo para mí. Le pedí a Carlos que me ayudara y nos embarcamos juntos en esta nueva aventura", agregó la actriz puntana.

La colectiva de actrices planea llevar la función de "Solas..." al escenario cuando el distanciamiento social termine, pero por ahora desean que se mantenga la esencia del teatro en la virtualidad. "La disciplina que implica el teatro, el profesionalismo por el cual lo abordamos y el compromiso están muy presentes, lo virtual nos aleja del encuentro físico, personal, pero la idea no es reemplazar el vínculo y el espacio de las salas teatrales", concluyó.