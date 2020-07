Victoria Miranda, una "leona" que tiene sueños olímpicos

Victoria Miranda es parte de la sangre nueva de Las Leonas. Con 20 años y una enorme personalidad, esta volante central surgida en Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) sueña con seguir creciendo en la Selección Argentina de hockey y ganarse un lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Actualmente juega en Ciudad de Buenos Aires. “Me mudé hace un año y medio para estar más cerca de Las Leonas”, cuenta.

A los cinco años ya había descubierto la pasión por el deporte, y a la hora de elegir, se inclinó por el hockey. “Empecé por mis hermanas más grandes. Ellas jugaban, lo hicieron hasta la edad de quinta. Mi mamá miraba Las Leonas, era un deporte que nos gustaba y así di mis primeros pasos en UNRC; yo hacía hockey y gimnasia. En una época seguí con gimnasia sola y después retomé nuevamente el hockey”, comenta.

Muchas veces para las jugadoras del interior se hace más complicado llegar a la Selección. Las distancias a recorrer para ir a los entrenamientos se transforman en obstáculos, pero Victoria empezó siendo una "leona" desde su Río Cuarto natal, después buscó la posibilidad de estar más cerca de la Selección y encontró en el club Ciudad de Buenos Aires su lugar en el mundo para luchar por un lugar con la camiseta celeste y blanca. “Llegar a Las Leonas fue un sueño para mí. Es lo que quise siempre de chiquita, cuando empecé a jugar en UNRC. Antes era un sueño más lejano y de grande lo tomé como un objetivo. Que hoy sea realidad es algo único que cuido y que disfruto mucho”, asegura.

Se siente más cómoda y a gusto de volante central, pero no tiene problema en jugar en otra posición. Es muy disciplinada tácticamente y una jugadora con muchas condiciones para desempeñarse en más de un lugar en el campo de juego. “Si tengo que elegir me gusta mucho jugar de volante, de cinco. Hoy en el club me estoy desempeñando de carrilera. Mientras sea de volante no hay drama. Es más, en el seleccionado a veces jugué de defensora”.

A la hora de elegir un entrenador que la marcó no duda. “Es muy difícil elegir un técnico que me marcó. Tuve la suerte de tener muchos entrenadores que me enseñaron cosas nuevas y a crecer en distintos aspectos. Hoy, el ‘Chapa’ Retegui saca lo mejor de mí, por su exigencia, pero cuando era más chica Santiago Fuentes, el DT del seleccionado de Córdoba, me hizo hacer un click para ser mejor jugadora y más completa”, asevera con la misma seguridad que encara cada partido.

La mayor virtud de Vicky es que es incansable. Su incondicionalidad al equipo. Entrega todo. Es la típica volante central que hace el trabajo sucio, ese laburo que capaz el público no ve, pero sí lo ve el DT y lo valora mucho. Y a ese trabajo ahora le agregó que tiene llegada al área rival. “Mi arribo a Buenos Aires y mi presente en Las Leonas me dieron roce internacional y eso me hizo crecer en la parte ofensiva”, dice. Y agrega: “En lo personal soy muy autoexigente y eso te hace estar siempre a un ciento por ciento”.

Sabe que tiene una extensa carrera por delante, pero no se relaja. Llegó a Las Leonas y ahora quiere defender ese lugar. “Mi gran sueño es jugar un Juego Olímpico mayor, ser campeona y jugar un Mundial”.

Cuando asevera un Juego Olímpico mayor es porque tiene experiencia pero en los de la Juventud: en 2018 se colgó la medalla de oro en Buenos Aires después de vencer a India en la final 3-1. Victoria fue la capitana de ese gran equipo que ganó el certamen de punta a punta. Además fue elegida por el Comité Olímpico Argentino para darles la bienvenida a los competidores. “Fue algo único. Estaban mi familia, mis amigos. Salir campeonas ante nuestra gente fue algo mágico, maravilloso que siempre va estar grabado a fuego en mi corazón”.

Hace menos de dos años que está en la Selección y ya tiene tres títulos internacionales (Panamericano, Sudamericano y Juegos de la Juventud), pero Victoria va por más. Tiene hambre de gloria. Esa piba que a los cinco años acompañaba a sus hermanas a UNRC, hoy es una "leona" con sueños y objetivos.