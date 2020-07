Monseñor Barba: “Estoy contento de estar acá y voy a trabajar con muchas ganas y fuerzas”

Dentro de un feriado por el Día de la Independencia atípico por las medidas por el coronavirus, monseñor Gabriel Barba, quien el sábado asumirá como Obispo de San Luis, dialogó con el periodista Juan Luna a través del Instagram de El Diario de la República.

Designado por el Papa Francisco, Barba está en la capital provincial desde el lunes, cumpliendo la cuarentena obligatoria. El sábado recibirá el báculo para ser oficialmente el obispo puntano. Así tendrá la responsabilidad de conducir a la diócesis sanluiseña. Será una celebración diferente en la Catedral, con el respeto por los protocolos de seguridad e higiene.

De buen humor, distendido y atento, Barba expresó su expectativa ante la nueva etapa que va a asumir y dijo: “Estoy contento de estar acá y voy a trabajar con muchas ganas y fuerzas”.

Señaló que la pandemia ha logrado un mayor acercamiento de los fieles a la Iglesia a través de las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías y las redes sociales.

“La pandemia fue una gran sorpresa para el mundo. La conocíamos en la escuela y lo estudiábamos como algo teórico… y de golpe está en el mundo. A nivel iglesia, lo definiría como un tiempo para el espíritu”, comentó el monseñor. “Cerramos los templos y cumplimos con todo (los protocolos)”, dijo y agregó: “Pero aunque se cerraron los templos, vimos que la participación de la gente se multiplicó, nadie lo había previsto, pero a través de las redes sociales hubo más presencia”.

Otro tema fue el cambio de costumbres al recibir la sagrada comunión. Si bien hay distintas maneras, de pie, arrodillado, en la boca o en la mano, que ahora el párroco la entregue en la mano es lo más saludable.

Barba recordó que el año pasado puso cámaras en la Iglesia de Laferrere, y que la idea provino del ejemplo que le daba su madre, que tiene 83 años y no asiste a la iglesia “pero no se pierde la misa ¡Si la llamo, no me atiende!”. “Pensando en eso, y en mucha gente como ella, los adultos mayores y las personas enfermas puse cámaras para que los domingos pudiéramos transmitirlas por YouTube, y esto lo hicimos el año pasado”.

Sin preverlo, el párroco y sus fieles tenían la estructura técnica armada para la cuarentena. “Los jóvenes de la parroquia son responsables de las cámaras. Celebré más de 100 días la misa en vivo”. Para tener una idea de la recepción que lograron con la modernidad, tenían 500 personas suscritas y al dejar su ciudad el domingo, pasaron las 6.700 en 100 días.

“Antes, la comunión era presencial, ahora es espiritual”, aseguró.

En la entrevista también abordó los derechos de la mujer y el aborto legal. “Los movimientos mundiales de los derechos de la mujer aportaron mucho a la sociedad”, destacó. En relación al aborto legal señaló: “Es indiscutible que el primer derecho de cada ser humano es a la vida. La Iglesia en este tema tiene un solo mensaje, que es preservar la vida. No hay grises, es muy claro”.

Reconoció que con el aislamiento subió de peso por comer “rica comida casera”, pero dijo que intenta equilibrar esto a través del ejercicio en la bicicleta fija.