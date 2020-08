"Me gusta más pensar en la venganza que ejercerla"

―¿Cuáles fueron las motivaciones para escribir "Mujeres que no perdonan"?

―Fue inspirador y refrescante salir de mi zona de confort para escribir esta novela sobre tres mujeres vengativas. Y quería escribir sobre la amistad y la hermandad femeninas, no de una forma complaciente, sino de manera más desafiante e inquietante, como algo que rompe las normas.

―¿Plantear esos roles estereotipados tiene alguna función en la literatura?

―Los personajes de mis libros llevan las cosas lejos y juegan con algunos estereotipos. Para mí es una forma de retratar las estructuras inherentes a la sociedad en la que vivimos, donde los hombres pueden hacer lo que quieren y las mujeres obedecen mansamente. Quiero llegar a lo que hay detrás de esas estructuras y, en la ficción, llevarlo al extremo puede ayudar a hacer esa revelación.

―Uno de los temas del libro es el deseo de matar a quien ha provocado sufrimiento, ¿cómo lidian las personas con eso?

―¡Amo la venganza! Por supuesto, nunca la he llevado tan lejos como mis personajes, porque no soy agresiva. Puedo decir que hay un hombre por ahí que definitivamente recibió un golpe en su autoestima después de que terminé con él. Realmente bien merecido, lo juro. Pero soy más una estratega, tramando acciones de venganza avanzadas sin ejecutarlas nunca. Es una cuestión de poder y recuperar el control. Me satisface más pensar en la venganza que ejercerla.

―¿Cómo te posicionás moralmente frente a los personajes de tus novelas?

―Nunca cometería un crimen. Por lo tanto, moralmente creo que estoy por delante de mis personajes. Pero siempre trato de acercarme lo más posible a ellos cuando escribo; incluso cuando van por caminos muy oscuros, es importante estar presente.

―¿Los crímenes cometidos contra la violencia machista son crímenes destinados a castigar a una sociedad que avala esas prácticas?

―Mis libros no están destinados a castigar a nadie, sino a ser entretenidos. Pero, por supuesto, me encantaría que este libro también ayude a las personas a ver con mayor claridad las estructuras desiguales que hemos construido en la sociedad. Reconocer un problema es la única forma en que podemos avanzar.