Carolina García, una luchadora por el deporte femenino

No baja los brazos. Es la presidenta del Capítulo Deportes de All Ladies League. Busca nivelar la cancha. Foto: Twitter Carolina García.

Carolina García sigue pateando el tablero y trabajando duro para "nivelar la cancha". Con una larga trayectoria como consultora y ejecutiva de ventas de patrocinio, la mercedina se unió a All Ladies League —un movimiento multinacional que trabaja conjuntamente con Women Economic Forum (WEF) Argentina, uno de sus brazos— donde es la presidenta y referente en el país del Capítulo Deportes, con el fin de promover, visibilizar y maximizar el esfuerzo de las mujeres. A través de diferentes charlas semanales, lucha por romper barreras y lograr equidad de oportunidades.

"Me siento muy honrada. En mi capítulo se busca empoderar y posicionar a las mujeres en todos los deportes. Ya lo venía haciendo desde el fútbol, pero ahora es un desafío diferente, enorme, y me encanta", comentó Carolina, y agregó: "Esta semana hicimos el lanzamiento de forma virtual porque es lo único que nos permite hoy el mundo. Empecé con una charla de entrenadoras de fútbol, ya que el año pasado me invitaron a un congreso organizado por ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) y cuando vi que había casi 200 mujeres DT me gustó y quise empezar a darles voz".

El puntapié tuvo como temática el "Desafío de ser DT mujer" y contó con los testimonios y conceptos de Vanessa Arauz (entrenadora ecuatoriana del equipo femenino de Colo Colo de Chile), Roxana Vallejos (DT del equipo femenino de Rosario Central) y Patricia Campos Doménech (técnica española en Estados Unidos y Uganda).

Carolina, quien hace varios años que vive en Buenos Aires, señaló al respecto: "Esa primera charla me dejó lo que ya sabemos todos, que la brecha entre los hombres y las mujeres en el fútbol es inmensa. De esas 200 DT solo el cuatro por ciento está ejerciendo. Hay mucho trabajo por hacer y estamos en marcha. El partido de nivelar la cancha lo jugamos entre todas".

La segunda entrega del mes será mañana a las 19, y continuará vinculado al fútbol. "Convoqué a mujeres que son entrenadoras en equipos de hombres, ya que estamos frente a un cambio de paradigma. Van a estar Epifanía Benítez, DT de Paraguay; Silvana Villalobos, entrenadora mendocina de Las Pumas Fútbol Femenino y Rodeo del Medio en masculino; Tatiana Monroy, exayudante de campo en Argentinos Juniors; y Lorena Berdula, primera DT mujer en Latinoamérica", comentó.

La agenda del ciclo de charlas se desarrollará todos los martes y se abordarán diferentes temas. "En septiembre arrancamos con los otros deportes: rugby, tenis, básquet y vóley. Aún queda un camino largo por recorrer", adelantó la sanluiseña, quien, consultada sobre la profesionalización del fútbol femenino, opinó: "Hubo muchos factores que ayudaron. Pero yo lo llamo semiprofesionalización; se va a profesionalizar el día que todas las jugadoras cobren un sueldo. Los equipos chicos que están en Primera juntan plata y se reparten entre todos".

Carolina, por sus funciones, ha recorrido el mundo. Tiene diálogo con dirigentes de la AFA y la FIFA y desde hace muchos años busca inspirar y motivar a las mujeres. Ella, con su estilo incansable, quiere que se nivele la balanza.