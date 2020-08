Comenzaron a demoler la casa de la familia Gitto

Un equipo municipal de alrededor de 15 miembros, que son asistidos por personal de Defensa Civil y la Policía, se concentró a las 9 en la esquina de la avenida Aristóbulo del Valle y San Juan, la propiedad de la familia Gitto que colapsó hace pocos días.

Los especialistas aconsejaron demoler el espacio por el peligro que representan algunas paredes fracturadas.

“Decidieron proceder a la demolición de la propiedad ya que hay riesgo inminente de peligro, hoy (lunes) se hace la tarea pero desde el viernes que evaluamos el tema, porque tuvimos una reunión”, comentó Lucas Ros, secretario de Infraestructura Municipal, en comunicación con Lafinur FM Radio.

Comenzarán con apuntalar la zona “para la tranquilidad del personal que va a demoler”, explicó Ros, y agregó que después se derriban las paredes a los costados “que quedaron con fisuras importantes y la parte de arriba”. Lo de abajo no, porque el ingeniero de Vialidad y el perito vieron que no presentaba peligro, adujo el referente municipal, como tampoco el garaje del vecino, “que tiene fisuras pero no hay riesgo de derrumbe”.