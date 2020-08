Los edificios de Villa Mercedes deberán exhibir obras de arte

Una de las últimas ordenanzas que aprobó el Concejo Deliberante apunta a promover el trabajo de los y las artistas visuales de la ciudad e incrementar el capital cultural. Se trata de la normativa Nº 1.024 que exige que cada edificio que se esté por construir exhiba, como mínimo, una obra de arte. Esto alcanza a establecimientos estatales y de gestión privada.



El concejal Pablo Muract, quien reformuló una disposición que circula en el Legislativo desde el 2002, señaló que uno de los objetivos de la normativa es "generar una potencial fuente de ingreso para quienes se dedican a esta rama del arte, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando".



En cuanto a las producciones, se contemplarán fotografías, dibujos, pinturas, instalaciones fijas o móviles y arte electrónico.



A su vez, el edil señaló que las construcciones que deberán mostrar las producciones son las de administración nacional, municipal o provincial, aquellos de carácter privado que se dediquen a la provisión de servicios como agua, gas, telefonía, electricidad, o los que son de acceso público como complejos de departamentos, centros comerciales y recreativos, y los que estén destinados a la actividad hotelera, entre otros. Además, aclaró que aquellas que ya existen también pueden sumarse.

Por otro lado, indicó que la empresa constructora o la persona responsable del establecimiento se encargará de abonar la obra o las obras y destacó que ese monto se le descontará de las tasas municipales o comerciales, de acuerdo a la función del edificio.



"Una vez que el inversor obtenga el permiso para realizar la edificación o durante la ejecución de la misma (eso lo delimitará la reglamentación de la ordenanza), se le va a pedir el contrato o la factura de compra. Cuando haya finalizado la construcción y el Ejecutivo comience a generar la emisión de las boletas, se le aplicará el desgravado hasta alcanzar el monto que pagó. Tienen un año para hacerlo", agregó.



Según la normativa, una vez que les eximan los tributos, las producciones visuales pasarán a ser parte del patrimonio de la Municipalidad pero, aún así, la firma o el particular deberán encargarse de mantenerlas y cuidarlas.



Marina Lara, subsecretaria de Cultura, anticipó que harán un censo para conocer cuántos artistas hay y recalcó que una de las condiciones que deberán tener en cuenta a la hora de presentar sus trabajos, es ser residentes de la ciudad. "Vamos a armar una convocatoria de forma virtual en los próximos días", dijo.



La funcionaria comentó que la Secretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Comuna los asesorará, acompañará y se encargará de controlar que la venta de las producciones se haga como corresponde y al precio acorde.



"Nosotros seríamos como un ente veedor que le va a sugerir al dueño del espacio qué obra sería más afín para esa construcción. Para eso contaremos con el asesoramiento del Colegio de Arquitectos", comentó y agregó: "Es muy importante que se aplique la ordenanza porque es una forma de dar a conocer a los artistas que no son tan conocidos o que todavía no están censados", finalizó.