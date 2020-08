Emi González volvió a la rutina

Estudiantes de La Plata regresó el pasado martes a los entrenamientos en el predio de City Bell con la presencia de un villamercedino en el plantel: Emiliano "Pupi" González. El arquero de 23 años, y 1,93 metro de altura, dialogó con El Diario de la República y dijo estar contento y con las ilusiones renovadas para tratar de debutar en Primera. Quiere que el entrenador del "Pincha", Leandro "El Chavo" Desábato, lo siga teniendo en cuenta y así pelear por un puesto clave que hoy por hoy tiene nombre y apellido: Mariano Andújar.

"La verdad es que estábamos todos muy ansiosos. Cumplimos el protocolo y nos cuidamos, el club se organizó muy bien. Nos hicieron los hisopados, esperamos los resultados y por grupos fuimos a buscar la ropa: tres mudas de entrenamiento para cada uno, que debemos lavar en casa", comentó "Pupi", quien en julio extendió el contrato hasta diciembre de 2024 y llevaba varias semanas trabajando por su parte en la ciudad de las diagonales.

Estudiantes, sin un desafío importante a la vista, ya que no es de los cinco clubes argentinos que participan en la Copa Libertadores (Boca Juniors, River Plate, Defensa y Justicia, Rácing y Tigre), se puso en marcha con dos horarios y grupos de trabajo diferentes, siguiendo al pie de la letra un estricto protocolo sanitario acordado a principio de mes entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno nacional.

En el turno de las 9:30 se encuentran Andújar, Daniel Sappa, Federico González, Javier Mascherano, Lucas Rodríguez, Juan Fuentes, Nahuel Estévez, Ángel González; Facundo Mura, Nicolás Bazzana, Iván Gómez, Martín Cauteruccio, Fernando Zuqui, Carlos Lattanzio, Franco Romero, Gonzalo Piñeyro, Bautista Kociubinski y Matías Ruiz Díaz. Los jugadores son separados en grupos de seis, excepto los arqueros, quienes trabajan juntos.

Mientras que a partir de las 11:30 se mueven González, Jerónimo Pourtau, Nazareno Colombo, Iván Erquiaga, Diego García, Enzo Kalinski, Mauro Díaz, Darío Sarmiento, Franco Sivetti, Andrés Ayala, David Ayala, Francisco Apaolaza y Gastón Benedetti, separados en cinco grupos. González y Pourtau, guardametas juveniles del "Pincharrata", entrenan juntos.

Emiliano, quien desembarcó en la institución platense en 2015, comentó al respecto: "Arrancamos tranquilos y ya el jueves le metimos un poco más de intensidad. Creo que los arqueros en la cuarentena trabajamos a full y llevamos bien las cargas". "Gracias a Dios está saliendo todo bien, mantenemos un orden. Después de la práctica no nos quedamos en el club y la idea es ser responsables, porque estamos veinte horas fuera del club y evitamos el contacto con la gente", continuó el "1".

En cuanto al objetivo que da vuelta en su mente, que es tratar de debutar, manifestó: "Todavía no he tenido la oportunidad de debutar, pero estoy tranquilo porque me han pasado cosas lindas en el club: subir a Primera, atajar en la copa de la Reserva, firmar contrato y ganarme un lugar en el plantel detrás de Mariano (Andújar), que sanamente estamos compitiendo entre todos. Pero mi objetivo es debutar y estoy entrenando a la espera de que ese día llegue pronto. Ahora tengo que aprovechar y dar lo máximo de mí".

Si bien nació en Villa Dolores, Córdoba, Emiliano González vive de pequeño junto a su familia en Villa Mercedes, dando sus primeros pasos en el club San José. Más tarde jugó en Jorge Newbery y Racing de Avellaneda, en donde no se adaptó y tuvo un paso breve. Las vueltas de la vida lo llevaron hasta La Plata, para con el tiempo convertirse en una de las mayores promesas del equipo platense.

"Pupi", quien tiene en claro lo que busca, sueña en grande. Quiere triunfar y demostrar que puede ser el arquero de Estudiantes. Para eso, luego de un parate que fue interminable, trabaja duro y da el ciento por ciento en cada práctica, para que Desábato, quien apuesta firmemente a los juveniles, no le saque la mirada de encima.