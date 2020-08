Ivana Muller, "La Pantera" que fue tricampeona con Lafinur

Ivana Muller fue una de las referentes que tuvo ese equipo de Lafinur, tricampeón de la Liga Nacional de Vóley en la década del 90. Hoy, con 46 años, recuerda cada uno de esos momentos vividos en San Luis. "Fueron épocas maravillosas que siempre voy a llevar en mi corazón", comenzó diciendo la paranaense que sueña con formar parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Llegó a tierra puntana a fines de 1992 para ponerle su impronta y su sello a un equipo que se estaba formando para conseguir grandes cosas. Ivana, con 18 años, ya tenía experiencia en la selección y un Mundial juvenil en la espalda.

"Fue una de las primeras Ligas. En esa época, los equipos jugaban una parte zonal y a medida que quedaban eliminados, las jugadoras de selección podían ser refuerzo de los equipos que seguían en carrera. Jugué la última parte de la Liga 92/93, después jugué 93/94 y 94/95, que fueron los tres años que salió campeón Lafinur", aseguró.

Abrazó el vóley a los 15 años después de pasar por otros deportes. Probó con tenis, natación, hockey, gimnasia, atletismo, básquet, pero cuando se descubrieron con el vóley fue para toda la vida. "Fui al club (Paraná Rowing) para practicar alguna disciplina, ya que venía de estar un año parada por una lumbalgia que me tenía a mal traer, y me enganché con el vóley, de ahí no paré más", dijo.

Tiene una carrera muy exitosa. El tricampeonato con Lafinur fue el punto de partida, el trampolín para pegar el gran salto. Fue parte importante de la Selección Argentina. La referente. La capitana. Vistió la celeste y blanca de 1989 a 2003. Fue una de las abanderadas del equipo que logró el pasaje al Mundial de Alemania en 2002 —la primera cita mundialista del equipo femenino—. Y como si todo esto fuera poco en la rica carrera de Ivana, fue la primera jugadora nacional en ganar un Scudetto, lo hizo con el Módena.

El vóley le regaló muchas amigas, pero a la hora de elegir se queda con dos. Verónica Povse —con quien fue compañera en Lafinur— y con Celeste Chaves, que es la profe de minivóley de su hija. "Vero es una hermana para mí. La familia Povse fue mi familia en San Luis. Tengo los mejores recuerdos de esa amistad hermosa que nos une todavía a pesar de la distancia. Y con Celeste jugamos juntas, después nos distanciamos y ahora que regresé a Paraná la vida nos volvió a juntar", contó.

Lleva la camiseta de la selección tatuada en la piel. Ganó seis títulos de Liga, de los cuales tres fueron con Lafinur. Fue campeona Argentina con Paraná. Ganó un Scudetto con el Módena. Jugó en Italia, Francia, España y Puerto Rico, pero la celeste y blanca es algo especial. "Mi mayor logro deportivo fue haber sido parte del equipo que consiguió la clasificación al Mundial de Alemania en 2002. Valoro los títulos de liga, el Scudetto, pero para mí tiene más valor la selección, además era un objetivo que veníamos buscando hace mucho tiempo y nos era esquivo", sentenció.

Si bien es cierto que le hubiese gustado quedarse más tiempo jugando en Europa, no se arrepiente de nada, ya que regresar fue una decisión propia. Disfrutó y disfruta del vóley. Dice que jugó muchos buenos partidos, pero se queda con el último, jugando para Banco Nación, el día que ganó su última Liga Nacional, en aquella final recordada ante Boca.

Ivana Muller, "La Pantera" tricampeona con Lafinur, sigue ligada al vóley, pero desde la docencia y como comentarista. Esta central, que fue parte importante del vóley argentino, recuerda cada momento de su carrera como si fuera hoy. Sigue respirando vóley, un deporte que apareció en su vida para quedarse para siempre.