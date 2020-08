En San Luis, por año hay cinco casos de Síndrome Urémico Hemolítico

Mientras en San Luis por año unos cinco niños padecen Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), otras provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza llegan a tener 500 casos en ese mismo período. Así lo aseguraron en el área de Pediatría del Hospital San Luis. En el día nacional de la lucha contra esta afección, buscan concientizar a la población sobre cómo prevenirla, ya que no hay medicación más eficaz que la prevención.



La médica pediatra del Hospital San Luis Marianella Aguirre comentó que el SUH se contagia a través del consumo de carne vacuna mal cocida, principalmente la molida, ya que no es lo mismo preparar un pedazo compacto —al que se lo cocina de ambos lados— que la molida, que tiene varias piezas. “Cuando armamos una hamburguesa hay partes que quedan en su interior que si no están bien cocidas pueden transmitir la bacteria del Escherichia coli”, dijo Aguirre, quien destacó que lo mismo pasa con los lácteos no pasteurizados o con aquellos que pierden la cadena de frío.



El síndrome afecta principalmente a niños menores de 5 años, por lo que aconsejan que no consuman carne molida, aunque también en menor medida suele darse en adultos mayores. La especialista precisó que los síntomas de intoxicación son varios, como por ejemplo gastroenteritis, vómitos, falla renal, diarrea con sangre, anemia, entre otros. Además, señaló que mientras más rápido puedan dar con el paciente, más fácil será acompañar la sintomatología, ya que no existe un tratamiento específico. Esta enfermedad puede provocar la muerte y es la primera causa de insuficiencia renal aguda en pacientes pediátricos.



Explicó que a la hora de manipular alimentos, lo ideal es utilizar dos tablas. Una para la carne y otra para las verduras. También dos cuchillos, para evitar la contaminación cruzada (las bacterias de un alimento pasan al otro). Todo con las manos previamente higienizadas.



Sobre si hay desconocimiento de esta afección, Aguirre indicó que al preguntarles a los padres si sabían lo que es el SUH, la mayoría dijo no haber escuchado nunca hablar de la enfermedad. “Sucede que a ninguno le había tocado vivir de cerca esta afección, por eso la importancia de hablar e informar sobre ella”, expresó.



La nefróloga infantil Marta Giordano, del Hospital San Luis, resaltó que en lo que va de 2020 ya han tenido tres niños con este síndrome. Manifestó que la mayor cantidad de casos se da entre noviembre y marzo. “Una vez que se desencadena la afección, solo podemos hacer el soporte terapéutico. Si necesita diálisis se la hace, como también si requiere respirador. No hay medicación efectiva, por eso los pediatras insistimos en la prevención”, explicó.



En comparación con otras provincias, San Luis tiene bajo porcentaje de casos de SUH. “Por la cantidad de habitantes que tenemos estamos en la media nacional, pero igual es terrible que no se pueda disminuir esa incidencia en el país”, resaltó la especialista.



Giordano hizo hincapié en la recomendación que en los cumpleaños de los más chicos no se ofrezcan alimentos hechos con carne, como tampoco en las escuelas. “Tuvimos pacientes intoxicados con empanadas de carne molida. No hay que darles hamburguesas y lomitos, ni comida callejera”, dijo. Y agregó que a la hora de ir a una carnicería, lo recomendable es comprar en una que tenga todos los controles sanitarios correspondientes.



“En el país tenemos un porcentaje alto de vacas contaminadas por Escherichia coli. La molida por lo general proviene de varias partes del animal, por lo que la posibilidad de contaminación es alta, por eso lo ideal es hacer moler un pedazo de carne”, recomendó la médica.



Remarcó que el 80 por ciento de los pacientes recuperados sale de la enfermedad con una función renal normal, pero el 20 restante sufre insuficiencia más adelante. Además, señaló que se deben hacer controles toda la vida, ya que en el comienzo de la adolescencia vuelven a tener algunas secuelas.