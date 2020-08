Comienza la lluvia de recitales

Rain, de los hermanos Santiago y Agustín, estrena el ciclo en All Right Bar.

El regreso de los shows en vivo a los bares de la provincia trajo buenas noticias para el público puntano. A partir del viernes 21, la cartelera de los espacios que tengan las condiciones adecuadas para las presentaciones podrá ser ocupada por grupos y solistas que, de esa manera, volverán a la actuación y al trabajo.

Entre los muchos lugares que retoman su actividad musical, gracias a la aprobación de todos los organismos correspondientes está All Right, un bar de la avenida Illia que hasta el inicio de la pandemia se había convertido en un centro muy importante de recitales y visitas de artistas nacionales.

Adaptado a los nuevos tiempos, el bar ahora vuelve a los shows en vivo con propuestas locales, algo que siempre mantuvo como una de sus prioridades.

Hoy será el turno de Rain, la banda de covers de los hermanos Santiago y Agustín García Tanco que recorre éxitos de los '80 y los '90 con una visión muy particular. La dupla animó muchas noches en All Right, se convirtió en amiga de la casa y hasta reunió un buen grupo de seguidores en el lugar.

La noche siguiente, los covers y las versiones de los clásicos de las décadas pasadas continuarán en el salón —que tiene una amplia carta de cocina— con Old School, otro dúo que cuenta con varias participaciones en el local.

Para las semanas próximas, el bar de la Illia promete nuevas noches musicales y veladas especiales gracias al permiso de tener abierto hasta las dos de la mañana, que se expidió a mitad de semana.