Investigan incidentes entre un policía y una familia en el barrio Los Venados

Este sábado, alrededor de las 15, el barrio Los Venados de San Luis fue escenario de incidentes que tienen versiones cruzadas.

Un policía de franco y una familia son los protagonistas. De acuerdo a lo informado por fuentes de la Comisaría 2ª, la causa está caratulada “Averiguación de lesiones recíprocas y abuso de arma de fuego” y el caso está en manos de la jueza Penal Nº3, Virginia Palacios.

El efectivo le dijo a las autoridades que lavaba su automóvil (Volkswagen Gol rojo) cuando fue increpado por varias personas de apellido Duvara. Y que como estas habrían golpeado con un palo a sus padres, él lanzó un disparo al aire. Mientras que la otra parte interviniente aseguró, ante personal de la Seccional 2ª, que el policía inició la agresión, por eso se defendieron con un palo y luego uno de ellos recibió una herida de bala en una mano.

Voces oficiales le informaron a El Diario que el joven que habría resultado herido tiene 19 años, mostró una lesión superficial en el dedo pulgar, pero no quiso ser trasladado para que lo atendiera un médico. Y detallaron que en la inspección ocular no encontraron rastros de “impronta de impacto de proyectil, aunque sí un casquillo de un arma 9 milímetros y una bala servida que no fue utilizada”. La investigación se tornaba difícil porque los vecinos no querían dar testimonio.

Pase a disponibilidad

Esta noche, a través de Relaciones Policiales, el jefe de la Policía, Darío Neira, informó que dispuso iniciar actuaciones administrativas y el pase a situación de disponibilidad del agente que se desempeña en el Comando Radioeléctrico Policial, dependiente de la Unidad Regional I, a los efectos de atribuir o deslindar responsabilidades e investigar la conducta que le cabe.

Además, al policía se le secuestró el arma provista por la Institución y se le hizo el alcohotest por parte del Cuerpo de Tránsito de la Policía Caminera.