Tres “Leonas” dejaron la concentración en la burbuja de Pinamar

Las experimentadas jugadoras Silvina “Pity” D´Elía, Carla Rebecchi y Rosario Luchetti dejaron, de común acuerdo con el cuerpo técnico, la concentración que la Selección argentina de hockey sobre césped, "Las Leonas", realizan en la ciudad balnearia de Pinamar.

"De común acuerdo se fueron Pity, Charo y Rebecchi, porque debía cuidar a su hija. Fue de común acuerdo con el cuerpo técnico. No estuvo bueno que dijeran que se habían escapado de la manada. Es una falta de respeto. Si en un futuro el equipo las requiere, serán evaluadas", afirmó Mario Almada, ayudante técnico del entrenador Carlos "Chapa" Retegui.

La referencia fue para un posteo en redes sociales que realizó Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones en Río de Janeiro 2016, quien cruzó duramente a Retegui en redes sociales, tras el despido de Germán Orozco como DT de la Selección masculina, que sorprendió al mundo del hockey albiceleste.

"Hacha" Peillat, en 2018, se alejó de la Selección por diferencias con Retegui, a quien cruzó duro por la situación: "Me imagino que Los Grandes y el Head Coach no tendrán nada que ver, ¿no? Si son unos buenos muchachos... El que avisa no traiciona", publicó, acompañado de los hashtags #YoTeAvisé y #eltiempomediolarazon.

Ante esto, se filtró un audio de WhatsApp que el propio Almada le envió a Peillat, en el que le respondió por la acusación que había hecho en redes sociales para el cuerpo técnico que integra, junto a Retegui.

"Escuchá, Gonzalito querido, loco, fijate... yo estoy en esto que vos estás escribiendo. Yo trabajo con el Chapa, te guste o no, pero estos chistecitos de doble sentido, ¿estás al pedo o qué onda, hermano? Todo bien querido, pero ya me estás hinchando las pelotas con estas boludeces", dijo Almada.

En declaraciones a la FM 94.3, Almada afirmó que ese audio lo envió como "un padre a un hijo" y no como una amenaza, como se lo acusó en redes sociales.

"Lo del audio sí me afectó un poco. Porque fue como una charla de padre a hijo y lo vendieron como una amenaza y nada que ver. Pero a Las Leonas no las afectó en absoluto. Hay mucha gente mala leche en el hockey. Y hay que convivir con eso", sostuvo Almada, ex jugador de Mitre.

Por lo pronto, según explicó, Retegui no recibió "ningún llamado para ser head coach ni nada", aunque dejó la puerta abierta en caso que exista.

"Supongo, por como lo conozco y lo competitivo que es, que si le ofrecen algo lo va a evaluar", opinó Almada, quien defendió al "Chapa".

"Cualquier cosa que pasa en el hockey, dicen que es por culpa del Chapa. Echan a un técnico, culpa del Chapa. Renuncia un jugador, culpa del Chapa. Retegui es, les guste o no, el DT más exitoso del hockey argentino", cerró.

