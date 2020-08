Lorenzo Automotores presentó la nueva versión de Fiat Strada

Los puntanos ya no tienen que esperar para acceder a las flamantes versiones de la camioneta Strada. Lorenzo Automotores, concesionario oficial Fiat, presentó oficialmente la nueva pick up, que incorporó tecnología avanzada y cambios de diseño y motorización. Llega al mercado puntano en tres versiones: Endurance, Freedom y Volcano.

Los recién presentados modelos no pasan desapercibidos en la vidriera de la agencia ubicada en la esquina de avenida España e Italia. Más de uno que pasa por la vereda se toma unos minutos para verlos y otros tantos ingresan para interiorizarse sobre las bondades de esta camioneta que ofrece mejoras en las prestaciones, el equipamiento, la seguridad y el confort.

El jefe de Ventas de Lorenzo Automotores, Pablo Gallardo, comentó que la novedad es que estos vehículos traen cuatro puertas, menos la Endurance cabina Plus. Además, explicó que vienen en tres versiones, una de ellas es la Endurance con cabina simple y doble, pensada para el trabajo. La otra es la Freedom, que es intermedia, y luego está la tope de gama, la Volcano.

"Todas son nafteras. Las dos primeras cuentan con un motor 1.4 y la última es 1.3. Esta tiene 99 caballos de fuerza. Además, viene con cadena de distribución", dijo Gallardo, quien explicó que a un auto común a los 60 mil kilómetros se le debe hacer el cambio de correa dentada, mientras que estas no lo requieren y las cadenas no se cortan. "Esto les da más tranquilidad a los usuarios y no requieren de hacer tantos gastos", señaló.

El modelo Volcano, señaló el jefe de Ventas, cuenta con sensores de estacionamiento, lo que les dará más tranquilidad a los conductores a la hora de hacer maniobras. También incluye una pantalla táctil, llantas de aleación, alza cristales y una lona cubre caja. Resaltó que "los clientes deben saber que las tres vienen con control de estabilidad y tracción".

Gallardo precisó que la cabina simple tiene una capacidad de 750 kilos de carga, mientras que en las dobles es de 650 kilos. "El automóvil está pensado tanto para uso familiar, como para el trabajo. Se acomoda a cualquier necesidad. Son modernas y traen la última tecnología", detalló.

Posibilidad de compra

Es importante que los interesados en contar con una de estas pick-up sepan que Lorenzo Automotores ofrece una financiación a través de Fiat Créditos, con tasa cero, doce cuotas fijas en pesos y hasta 72 meses. "Los valores se acomodan a todo tipo de clientes para que puedan acceder a una de ellas. El día de la presentación ya entregamos unidades. Estamos muy satisfechos", dijo.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 a 19, y sábados, de 9 a 13. También pueden comunicarse a través de la línea de teléfono 4445925.