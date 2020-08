Incendio en el Paseo del Padre: hallaron indicios de cortocircuito

El calor del incendio que hubo en las cabañas del Paseo del Padre le hizo contrapunto al frío ayer, después de las 4 de la madrugada. En cuestión de minutos, el fuego abrazó tres de estas estructuras de hierro y madera que albergan a vendedores, y en ellas hubo importantes daños y pérdida total de la mercadería. Los efectivos de la Comisaría 1ª llevan adelante las averiguaciones para establecer qué causó la ignición, y aguardan el informe de los bomberos de la Policía, responsables de la pericia oficial. Ayer, el jefe de la Dirección General de Bomberos de la Policía, comisario mayor Rafael Godoy, dijo que se habría tratado de “un accidente eléctrico”, aunque aclaró que es una hipótesis preliminar. En una primera inspección “se encontraron indicios de cortocircuito, y luego nuestra División de Investigación Pericial empezó otra, para determinar fehacientemente si fue un cortocircuito, o si fue algo intencional”, indicó el jefe de Bomberos de la Policía.

Once vendedores que tenían sus espacios de venta en los tres módulos que se quemaron son los damnificados directos del incendio, en tanto que el resto de los puesteros del paseo también se verán afectados mientras la zona permanezca cerrada, hasta que finalicen las pericias (hoy se trabajará en ello) y el techo —que en ciertos sectores fue alcanzado por las llamas y el hollín— esté en condiciones.

La zona no se habilitará, por ahora

El secretario general de la Municipalidad, Diego Hernández, refirió que hay que determinar que no haya riesgo o alguna deformación que cause algún derrumbe del cielorraso, por lo que ese sector, que es público y ampliamente transitado, no se habilitará “hasta que no esté cien por ciento asegurado que no corre peligro ningún vecino ni tampoco la gente que trabaja en ese lugar; eso se va a respetar a rajatabla, por seguridad”.

El funcionario dijo que si bien el intendente Sergio Tamayo estuvo muy temprano en el lugar y dialogó con algunos de los afectados, él y el secretario de Hacienda, Andrés Fábrega, recibieron más tarde, en la Municipalidad, a dos representantes de los puesteros. “Su preocupación es cuándo van a volver a trabajar. La Municipalidad también ha sido afectada por todo esto. No les dimos una fecha porque tratamos de darle una respuesta responsable y no decir algo que después no se pueda cumplir. No sabemos bien cuánto nos va a demandar (la totalidad de tareas) ni la gravedad (del estado) de la estructura. Sí nos comprometimos a trabajar contrarreloj para dejarla igual o mejor que antes”, refirió Hernández.

De los tres módulos que se quemaron “el mío es el del medio, es en donde empezaron las llamas —le contó Zulema Salinas a El Diario—. Yo vendo artesanías en madera, cuerina”.

La cabaña está en el lateral sur, en el sector central de la hilera de puestos, y desde ella, las llamas pasaron a otras dos ubicadas a sus respectivos costados. El tipo de mercadería y materiales que había allí, sumado al hecho de que estos módulos estaban construidos en madera, propició la combustión.

“El hecho ha sido pasadas las 4:35 —especificó el comisario Marcelo Brizuela, jefe de la Seccional 1ª—. Hay patrullas en la zona. Justamente la primera que advierte el humo es una policía que hacía un recorrido. Al foco del inicio del incendio no lo tenemos todavía. No podemos sacar aún conjeturas. Por el momento, no podemos descartar ninguna hipótesis. Hasta ahora, (el sumario) es (por) daños en estrago, y hasta no tener el resultado de las pericias no podemos decir si es culposo o doloso”.

Dato*

EN BUEN ESTADO

En el paseo hay tableros eléctricos de Edesal y de la Municipalidad. Hernández dijo que el de la Comuna estaba "en perfectas condiciones", por lo que, a simple vista, el problema no habría surgido allí.

Tras recibir el aviso, “salió una dotación, y cuando llegaron, los bomberos vieron que el incendio era grande, y pidieron refuerzos, por lo que fueron dos dotaciones más”, contó Godoy. El trabajo se extendió hasta las 7:20: en primera instancia se hizo la extinción, con líneas de 38 y 42 milímetros, luego el enfriamiento y después una pequeña inspección, en la que vieron los indicios de cortocircuito.

“Muchas veces hemos pedido mejoras, hay cosas que están mal, pero no nos han escuchado —aseguró Salinas, quien hace unos seis años que tiene su puesto en el paseo—. Solicitamos que se acerque alguna autoridad porque cuando nos demoramos en abonar los alquileres vienen los inspectores a cobrarnos y a decirnos que si no pagamos no podemos trabajar, que nos van a sacar las cabañas. Por eso creemos que en un día como hoy las autoridades tendrían que estar acompañándonos. Sé que muchos somos extranjeros, y que hay gente que dice ‘son de afuera, que se la banquen’. Pero no estamos gratis acá. Pagamos un canon, queremos que la provincia salga adelante y colaboramos para eso”. La comerciante no pudo estimar, en dinero, cuánto perdió, pero dijo que es mucho.

Salinas planteó sus dudas de que el incendio haya comenzado por una cuestión eléctrica, un cortocircuito, por ejemplo. “De haber sido así, se habrían prendido más cabañas, hubiera corrido el fuego. Cada uno tiene su térmica, y cada vez que alguien cierra su puesto, la baja. Siempre lo hacemos. A lo mejor esto fue intencional, no lo sabemos. En otras oportunidades hemos sufrido robos, por ejemplo”.

Asistencia para los afectados

Al respecto de las pérdidas, en la reunión en la Municipalidad, algunos vendedores dijeron que “iban a ver si tenían algún seguro vigente; a eso lo desconocían las personas con las que dialogamos”, dijo Hernández. Y continuó: “Manifestaron que hay algunas personas que viven al día. La Municipalidad se va a poner a disposición de ellas. Desarrollo Social hará un estudio para asistir en cuanto a mercadería, para garantizar al menos la parte de alimentación”. Esta medida abarcaría, en principio, a los 11 comerciantes cuyo lugar de trabajo se quemó.