Caso Astudillo: las muestras llegaron a Córdoba e iniciaron el proceso de identificación

Expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzaron este jueves con el análisis de las muestras extraídas a los restos óseos, en un laboratorio de la ciudad de Córdoba. Los mismos fueron hallados en un rastrillaje durante la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, e intentarán determinar si pertenecen al joven de 23 años desaparecido desde el 30 de abril pasado en la localidad de Pedro Luro, Bahía Blanca.

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió esta mañana en la ciudad de La Plata a Cristina Castro, la madre de Facundo, quien aseguró que del encuentro se lleva un compromiso de "transparencia", que aguarda respuestas a varias de las preguntas que le planteó al mandatario y que espera que lo que sucedió con su hijo no vuelva a pasar con nadie.

La madre de la víctima contó a la prensa que le requirió al gobernador que le pida al ministro de Seguridad, Sergio Berni, "que deje de mentir, ya que es un bocón que por respeto al otro debería haberse callado la boca".

Fuentes judiciales aseguraron que las muestras para la elaboración del ADN que habían sido extraídas el pasado martes en la autopsia a la que se sometieron los restos óseos, llegaron ayer (miércoles) al laboratorio de genética forense de EAAF y hoy mismo se inició el proceso de identificación.

Según los investigadores, los expertos en genética forense del EAAF elaborarán como primera medida un ADN de esos restos y, luego, realizarán la comparación con el patrón genético de la madre de Facundo, con el fin de determinar si pertenecen al joven desaparecido hace 119 días.

En un comunicado difundido hoy por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, se informó que "la identificación de los restos podría saberse entre 10 a 15 días".

Sin embargo, los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, quienes representan a Cristina Castro, aseguraron que el resultado del ADN podría estar para el sábado 5 de septiembre.

Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que, junto a las muestras para la elaboración del ADN, llegó al laboratorio de genética forense de la ciudad de Córdoba, la zapatilla marca "Jaguar" de lona negra que fue hallada a pocos metros de los restos óseos en el cangrejal de General Daniel Cerri el 15 de agosto pasado, y que Cristina Castro asegura que pertenece a su hijo.

Los expertos del EAAF también analizarán esa zapatilla en busca de restos epiteliales que permitan luego establecer un ADN y que pueda ser comparado también con el patrón genético de la madre.

"La idea no solo es poder hallar restos orgánicos que puedan determinar si la zapatilla pertenecía a Facundo, sino también elementos que permitan establecer si esa zapatilla fue manipulada por alguna otra persona, de la que también se pueda elaborar un ADN", según revelaron las fuentes judiciales a Télam.

Por otra parte, la jueza Marrón rechazó en el comunicado dado a conocer hoy que la versión sobre la causa de la muerte de los restos hallados en Daniel Cerri haya sido la asfixia.

"A mi hijo no me lo va a devolver nadie con vida, pero tampoco quiero que vuelva a pasar", subrayó Cristina, quien aseguró que “hay muchas cosas que suceden en el interior que no se saben, por lo que pidió a los medios de comunicación que escuchen a aquellos padres que buscan a sus hijos desaparecidos”.

Facundo Astudilo Castro desapareció el 30 de abril último cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial cuyos efectivos ahora están siendo investigados.

