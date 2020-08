Laura Cors: "Lo único que busco es ser feliz con mi profesión"

Laura Cors abrazó el básquet de muy chica. A los 11 años ya estaba tirando al aro en San Lorenzo del Sud, en su Bahía Blanca natal. Y con solo 18, hizo las primeras armas como entrenadora en Kimberley de Mar del Plata. De ahí en más empezó una carrera en pleno ascenso. Lanús llegó a su vida y con el “Granate” consiguió tantos logros que la llevaron directamente a la Selección Argentina, donde fue parte del cuerpo técnico y entrenadora de la U15, U16 y U17. A los 53 años, sueña con que el básquet femenino siga creciendo.

El básquet femenino está en pleno crecimiento. Espero que siga por ese camino, porque es lo que necesitamos

—¿A qué edad y dónde comenzaste a jugar al básquet?

—Empecé a los 11 años. En esa época no había categoría de mini y premini, así que me acerqué a un club, más precisamente Olimpo, pero fui un día nomás porque me quedaba muy lejos. Y después fui a San Lorenzo del Sud, había dos o tres nenas que jugaban y elegí seguir ahí, ya que el básquet me gustaba mucho. Yo jugaba con mi hermano en el barrio y era un deporte que me atraía.

—¿Por qué elegiste el básquet?

—Nací en una ciudad de básquet como Bahía Blanca. Todos jugaban al básquet. Era natural. Era por qué no, no por qué sí.

—¿Cómo te definirías?

—Como una entrenadora humilde que fue creciendo de a poco. Soy una persona con principios y valores que me transmitió mi madre, principalmente. Soy alguien que se equivoca como cualquier ser humano y que hoy, después de muchos años de carrera, lo único que busco es ser feliz con mi profesión.

—¿Qué es el básquet en tu vida?

—Es una parte más de mi vida, así como estudiar. Cuando era chica iba al colegio y a básquet. Cuando fui creciendo era mi carrera y básquet; cuando me recibí era ser profesora y básquet. Siempre fue una parte importante en mi vida y en mi formación como persona.

—¿Dónde fue tu primera experiencia como entrenadora?

—En Kimberley, de Mar del Plata. A los 18 me fui a vivir a Mardel, porque se había terminado el básquet en Bahía Blanca y yo quería seguir jugando. Me llamaron para jugar y me fui. Me llevó Quilmes; después pasé a Kimberley, donde debuté como entrenadora, y más tarde arribé a Peñarol. Si bien estuve en los tres clubes, el que me dio la chance de mostrarme por primera vez como entrenadora fue Kimberley.

—¿Cómo se dio tu llegada a Lanús?

—Fue gracias a la entrenadora de ese momento, Mónica Echeverría, que en 1994 estuvo en los Juegos Argentinos que se disputaron en Mar del Plata. Me vio jugar y me preguntó si me interesaba ir a Buenos Aires. Le dije inmediatamente que sí y me ofreció jugar en Lanús.

—¿Tu experiencia en la Selección?

—Empezó como jugadora en 1993, me llamaron para integrar una Preselección; después volví en 1995. Y ahí pude participar de otra manera, más continuada. Jugué un Mundialito que se hizo en San Pablo, Brasil, fui a una gira por Cuba y Estados Unidos. Una linda experiencia tuve como jugadora. Y como entrenadora empezó en 2011. Me llamó Hernán Amaya. Un día fuimos a tomar un café y me dijo que había muchas jugadoras de Lanús en la Preselección y que me quería trabajando ahí. Así comencé mi otra historia como entrenadora. Tuve la suerte de entrar primero como parte del cuerpo técnico y después dirigir la U14, la U15 y la U16 en un Premundial y una U17 en un Mundial. Fui entrenadora de la Selección 3x3 que ganó el oro en los Juegos Sudamericanos de Chile y plata en los Juegos de Cochabamba, y tuvimos la suerte de salir quintas en un Juego Olímpico de la Juventud. Gané muchas medallas con la Selección. Tanto de asistente como de entrenadora principal fue muy linda mi carrera dentro de ese espacio.

—¿Te fue más difícil, al ser mujer, ganarte un lugar?

—No siento que haya sido difícil. Siento que tuve un proceso como asistente y me permitieron después de un tiempo dirigir. Más allá de si era mujer u hombre, creo que fue por eso, porque fue un proceso de crecimiento dentro de la Selección y la oportunidad me llegó más allá del género.

—¿Te sentís valorada por tus pares?

—Sí, me siento valorada por ellos. Soy una persona con principios y por suerte mis pares me lo hacen saber, y siento cariño y valor profesional por ellos.

—¿Te gustaría dirigir a Las Gigantes?

—No me quita el sueño para nada. No es a lo que aspiro. La verdad es que si me tiene que llegar alguna vez en mi vida será porque lo merezco, pero no me inquieta para nada.

—¿Cómo ves el básquet femenino?

—Lo veo en crecimiento. Espero que continúe por ese camino porque es lo que necesitamos. Anhelo que así sea. Me parece que hay mucho por hacer y ojalá se puedan hacer muchas cosas más por el femenino.

—¿Un sueño?

—La verdad es que cumplí muchas cosas que no las esperaba, como poder dirigir a una Selección Argentina menor, poder estar en un Premundial como entrenadora principal, dirigir un Mundial. Haber sido DT del equipo de Sudamérica de la Junior NBA. Tener la posibilidad de ser instructora FIBA. Mi principal sueño es seguir siendo respetada por las jugadoras que dirijo.

—Si no fueras jugadora de básquet, ¿qué serías?

—No sé qué sería. Nunca me lo puse a pensar. No me imagino otra cosa. Me da mucho orgullo ser entrenadora y estoy feliz por eso.

Laura le dedicó y le dedica su vida al básquet. Es una laburante. Cuando salió de su Bahía Blanca natal para perseguir sus sueños no imaginó que el básquet le iba a regalar tantas alegrías. No se relaja y va por más. Trabajar y mejorar día a día están en su ADN.