Laura Cors, la primera entrenadora en dirigir en la Liga Nacional

"No me cambia en nada ser la primera mujer en un staff técnico de la Liga Nacional. Creo que en todos los órdenes de la vida hay un inicio; en este caso hay un inicio en el que me toca ser la primera, pero nada más que eso. Está claro que tenía que haber una primera y me toca a mí. Pero simplemente quedará como una estadística. Por otro lado, es bueno que se produzca este comienzo y se destaque. Debería haberse dado antes, pero se dio. Es mejor ahora que nunca”. Laura Cors se enfrenta a una dicotomía porque nunca se propuso quedar en la historia como la primera entrenadora en estar en un cuerpo técnico de la Liga y, por otro lado, tiene claro que este hito es parte de un proceso y le sirve al colectivo femenino.

Pero pone el freno, desactivando la importancia del hecho de ser la primera, contando por qué es especial: “En realidad es una experiencia distinta por diferentes motivos. Mucho más que por un tema histórico, es por dirigir en un equipo de Liga, de máximo nivel nacional, por suceder en mi ciudad natal y estando al lado de Pepe Sánchez, un verdadero lujo. Ojalá haya más gente como Pepe que se anime a ponernos en esos lugares, a escucharnos. Creo que tenemos nuestras cosas para aportar”, explicó.

Cors asegura que no se esperaba esta oportunidad a un nivel tan alto. “Pepe me habló cuando se disputó el Preolímpico en Bahía, el año pasado, sobre la idea de motorizar la rama femenina y luego volvió a llamarme este año, durante la pandemia. Me sorprendió, pero pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no romper algunos estigmas y hacer algo que no está hecho? Es un lindo desafío. Además, no fue fácil tomar la decisión después de 24 años en Lanús”, indicó esta mujer que estuvo en la Selección el año pasado como asistente de la Mayor y antes como coach del 3x3 en los Juegos de la Juventud 2018 y en los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2017, que terminó con medalla de oro.

Cors recorrió un largo camino para llegar a este lugar de privilegio que tantos ansían, puntualmente 35 años dirigiendo en distintos niveles, luego de ser jugadora en el torneo local de Bahía Blanca. Ahora, a los 53, tras su paso por Lanús y la Selección argentina, no será entrenadora en jefa pero tampoco asistente porque en realidad el presidente de Bahía Basket decidió armar un cuerpo técnico horizontal con tres personas compartiendo el rol principal —los otros son Martín Luis y Augusto Meneses—. “Yo estoy más encargada de la defensa. Es muy lindo trabajar de esta manera, es algo distinto, un gran desafío para mí. La clave es la comunicación”, analizó.

Para cerrar, Laura dijo: "No hemos hablado tanto de objetivos deportivos. Lo más importante es la mejora constante, diaria, adquirir buenos hábitos que después van a llevar durante toda su carrera".

Foto: CABB.

"Lo único que busco es ser feliz con mi profesión"

Hace tres meses, el DXT de El Diario de la República reflejó en sus páginas el gran momento de Laura Cors y del básquet femenino argentino en general.

En aquel mano a mano, Laura dejó algunas apreciaciones sin saber lo que le depararía hoy su destino, siendo la primera mujer entrenadora en dirigir un equipo de la Liga Nacional.

—¿Qué es el básquet en tu vida?

—Es una parte más de mi vida, así como estudiar. Cuando era chica iba al colegio y a básquet. Cuando fui creciendo era mi carrera y básquet; cuando me recibí era ser profesora y básquet. Siempre fue una parte importante en mi vida y en mi formación como persona. Lo único que busco es ser feliz con mi profesión.

—¿Un sueño?

—La verdad es que cumplí muchas cosas que no esperaba, como poder dirigir a una Selección argentina menor, poder estar en un Premundial como entrenadora principal, dirigir un Mundial. Haber sido DT del equipo de Sudamérica de la Junior NBA. Mi principal sueño es seguir siendo respetada por las jugadoras que dirijo.