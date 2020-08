Mailén Lombardini en "Cortos sin Fronteras"

Confiada en sus principios, Mailén Lombardini no le hizo caso a los mandatos familiares y siguió el instinto de su corazón. A la joven le gusta dirigir, crear y sentir cada proyecto como un amor que se desprende de ella y florece para el resto. En “Cortos sin Fronteras”, que se emite cada viernes a las 21 en Canal 13 de San Luis, se podrán ver tres trabajos que la directora puntana realizó en sus épocas de estudiante y la marcaron para el resto de sus días como profesional.

Lombardini tiene 22 años y en 2018 comenzó a estudiar la Tecnicatura en Guión y Dirección de Cine y Televisión en la Universidad de La Punta. Sus padres no estaban del todo de acuerdo, preferían que su hija se vinculara con la medicina o la ingeniería. “Son carreras más rentables que podrían darme un futuro más prometedor”, reconoció la chica.

Pero Mailén siguió firme a sus pasiones y se inscribió en la carrera. “Por mucho tiempo no me animé a hacer cine, pero de a poco me fui dando cuenta que era lo que me gustaba”, contó.

El primer corto que realizó en la carrera fue “Pecado de más”, una historia que logró apasionar aún más a la directora. “Sabía que era el camino que tenía que seguir. Me involucré con el guion, con los protagonistas y hoy es lo más importante de mi carrera”, agregó la cineasta.

Después siguieron otros proyectos, hasta que terminó de cursar con una tesis intachable. “Luego de tanto tiempo y verme apasionada con lo que realmente me gustaba, mis padres comenzaron a observar que no estaba equivocada. Ahora están muy felices y entusiasmados con cada cosa que presento”, expresó Mailén.

A la chica le gusta involucrarse con historias reales, problemáticas sociales y temas que muchos no se animan a tocar. Para hacerlo, Mailén crea una historia para expresarlos con distintos géneros, como el surrealismo o el fantástico.

La directora piensa que a través del cine muchas personas pueden darse cuenta de actitudes o cosas que están naturalizadas y en realidad no están del todo bien. Además le gusta escribir, pero prefiere llevar las historias a las imágenes, estar detrás de cada escena, dirigirlas y limar los detalles. “Para el futuro planeo terminar mi largometraje y una serie de ficción que ya tiene dos episodios listos”, concluyó la directora.

Siento que es necesario hablar de lo emocional y de cómo las palabras repercuten en las personas

Los tres trabajos: el drama y el suspenso

Un suicidio, un caso de violencia de género y un viaje a lo desconocido se pueden observar en los cortometrajes que presentará Mailén.

La primera historia, “Pecado de más”, retrata a un joven que se encuentra con un hombre a punto de suicidarse. Entre charlas se da cuenta que tienen un punto en común.

En el segundo corto, “Vida a destiempo”, un chico viaja al pasado y se encuentra con la violencia que desconocía en su familia.

Para finalizar, presentará “Imágenes del más allá”, en el que una chica viaja a otra dimensión a través de una valija y se enfrenta con los enemigos que la acechan en la vida real.