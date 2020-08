Raquel Garzón: "Varones y mujeres vivimos el duelo sin distinción"

―¿Por qué elegiste contar la historia de separación de tu última novela con un varón como protagonista?

―Me interesaba escuchar su versión acerca de cómo se reconstruye un varón que de un plumazo pierde mucho de lo que lo alimenta y lo sostiene (madre, mujer, trabajo, certezas). ¿Cómo vuelve a hacer pie? ¿Qué elementos le permiten recrearse, reinventarse, explorar otros estados? Fue un desafío construir una voz narrativa masculina y creíble y las ganas de seguir escuchando esa voz me llevaron a desarrollar la historia y a convertir el cuento inicial en una novela.

―El personaje pasa por distintas etapas emocionales ¿Cómo las elegiste?

―Son las etapas de un duelo y creo que las vivimos mujeres y varones sin distinción. Pero sí siento que nosotras, más allá de nuestra edad, nos permitimos ser más vulnerables y más francas en la expresión de las emociones que nos perturban. La generación del personaje, que se llama Germán y es un contador que ya pasó los 50 y que lleva 23 años en la misma oficina, tiene más dificultades, me parece, para franquear ante otros su fragilidad.

―En la frase "los varones no sabemos vivir solos y mucho menos, no tener empleo", se juega una apreciación sobre el género masculino que se repliega sobre el personaje. ¿O tiene un alcance más universal?

―Son afirmaciones que hace el personaje en medio de una crisis, pasada ya la mitad de su vida, tratando de entender por qué siente lo que siente. Los varones más jóvenes, creo, se ven menos obligados socialmente a la infalibilidad y no suscribirían esa afirmación que sí he escuchado en amigos de más de 50 (les "robé" esa percepción; la literatura abreva en lo real: gestos, detalles, tics de seres que nos cruzamos). No comparto necesariamente la visión de Germán, pero sí me resulta conmovedora su honestidad, su falta de condescendencia para con él mismo y la necesidad que tiene, en ese proceso de transformación, más que de encontrar respuestas de plantearse preguntas todo el tiempo.

―El texto tiene algunos puntos de contacto con el film "El amor menos pensado" y que al cabo de un tiempo vuelven a conectarse ¿Hay posibilidad de que el deseo tal vez no se extinga y que pueda retornar aún cuando parecía que estaba clausurado para siempre?

―Me gustó esa película. Y creo que tanto en esa historia, como en la mía, los personajes sufren por cierta desconexión con el propio deseo. Olvidaron qué los sedujo y por qué siguen allí. La pareja y la intimidad son cuestiones inagotables y universales que la literatura, el teatro, el cine y las series exploran sin desmayo porque como temas lo tienen todo: conflictos, pasión, tensión e intención, expresados de la tragedia a la comedia.