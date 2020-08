Un hobby inusual: construyó parte de su casa con botellas

Víctor Hugo Oliva, apodado el “Bicho”, es un hombre que se describe como un artesano de la vida, haciendo alusión a las tareas que ha realizado en sus casi 70 años. Siempre se dedicaba a juntar piedras en la calle y las usó para revestir su casa añeja. Pero un día, por un accidente casero, descubrió un hobby que tenía oculto: empezó a juntar botellas en su carrito y les dio una utilidad que nunca había imaginado, las convirtió en ladrillos para levantar paredes en la planta alta de su hogar. Ya perdió la cuenta de cuántas hay colocadas.

La casa pintoresca que se distingue a la distancia, por el colorido y el reflejo de la luz solar en los vidrios, está ubicada en la calle Brasil 1436, en el barrioAviador Origone, y comúnmente se la conoce como “la casa de las botellas”. “Pero yo quiero que sea la casa del millón de botellas, ese es mi objetivo”, comentó el “Bicho”.

Con las tapitas también construyó objetos y en la vereda de su casa formó una cancha de futbol, pintó los arcos y el campo de juego. Asimismo, en la parte del ingreso a la vivienda también con el mismo material hizo un mapa de San Luis y lo dividió en los nueve departamentos, cada uno con un color diferente.

“Empecé como un juego, había comprado un ventanal para ponerlo arriba con la idea de ampliar, pero no lo había colocado todavía, lo tenía en el pasillo. Vino un amigo, dejó la moto al lado, se cayó y rompió un vidrio. Entonces pedí ayuda y lo coloque en donde iba, pero lo até con una soga y la verdad se desataba, me daba trabajo. No tenía dinero en ese momento como para comprar los materiales y sujetarlo con ladrillos y mezcla, y ahí se me ocurrió poner botellas que yo venía juntando para vender. Me gustó como quedó, me animé a seguir y así amplié. En toda esa parte tenemos un taller de artesanías de madera con uno de mis hijos”, relató el hombre.

Víctor Hugo en su juventud jugaba al fútbol, después fue árbitro y se retiró siendo director técnico del club Sportivo Pringles. Siempre recorrió las calles mercedinas con su carrito buscando piedras y botellas; a las de plástico las llena con viruta o cenizas y las convierte en ladrillos, y a otras las vende a los comercios que se dedican a los artículos de limpieza sueltos. “Lo hago principalmente para desocupar un poco de las cosas que tengo. Mi familia se enoja, pero yo disfruto mucho de salir y hacer esto, voy a todos lados, camino mucho, soy feliz”, sostuvo sonriente.

La casa es grande y antigua, era de su abuela y él vivió toda su vida allí, “desde que tengo un año y ocho meses que estoy acá. Ya no tengo a mis padres y de todos mis hermanos, fui el que se quedó en la casa. Acá me casé y crié a mis cinco hijos que ya están grandes y todos tienen sus familias”, contó. Además, expresó que amplió la vivienda y construyó dos habitaciones más. “Tengo la cama de botellas, la pared forrada en botellas y el baño de tapitas”, afirmó.

El terreno, incluyendo el patio, está lleno, por eso decidió edificar en una planta alta. “No tengo la cuenta de cuántas botellas puse, sé que hay dos paredes que tengo contabilizadas, una de 2.600 y otra de 1.100, después no sé más. No me quiero pasar, quiero llegar al millón exacto. Ahora estoy trabajando en un salón para hacer un museo, porque junto muchas cosas en la calle, cosas viejas, las estaba desarmando pero voy a empezar a dejarlas para la colección, por si alguien les quiere sacar fotos alguna vez”, dijo Oliva.