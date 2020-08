Lisandro Bertín presentó un nuevo videoclip

Ver a los chicos correr entre las mesas abarrotadas, el sonido de las guitarras criollas y una gran copa de vino añejada por la buena compañía de la familia y los amigos componen la farra cuyana con la que sueña Lisandro Bertín. El deseo del cantante puntano, que vive en Mendoza, es transportarse a un futuro donde el coronavirus no sea más que una pesadilla en la que el alcohol en gel reemplazó al abrazo y los barbijos al beso.

Bertín estrenó el videoclip “Una farrita soñada”, una cueca viral que, según su autor, “es un nuevo género musical que refleja en su contenido la situación actual de nuestro pueblo”.

El sábado a las 21:30 Lisandro tocará por primera vez la canción en un concierto virtual que dará a través de su canal de YouTube e Instagram. El show será con un aporte a la gorra, a voluntad del espectador.

“Por la cuarentena me vi obligado a realizar conciertos virtuales y en ellos la gente expresaba su opinión, pedía canciones y entre los amigos que se conectaban empezaron a aparecer frases como ‘no me quiero quedar en casa’ y ‘quiero andar como un cuyano’. Esa fue la inspiración que tomé para escribir algo que explicara desde el lado esperanzador la necesidad de juntarse”, detalló el cantautor, que se radicó en Mendoza hace 22 años.

A partir de allí, las piezas del sueño cuyano comenzaron a hacerse realidad y tomaron su lugar en el rompecabezas. Lisandro se unió con Hernán “El Polaco” Tarasconi, guitarrista de Algarroba.com, para componer la melodía que convirtió a las frases sueltas en una canción. “Habitualmente soy más compositor que autor, siempre le puse música a mis poesías o a las de otros, pero esta es la primera vez que hago la letra y alguien le pone música, así que esta canción tiene un valor particular para mí”.

El video busca ese costado picaresco de los límites, en Cuyo estamos acostumbrados a las juntadas

Una vez lista la melodía y la letra, solo quedaba llevar la fantasía a la pantalla. “El video trata de un sueño que he vivido, por eso aparece una serenata en la que todos están con barbijos y brindando con alcohol en gel”, dijo un esperanzado Lisandro, quien cree que no falta tanto para volver a sacar las mesas al patio y prender un “fueguito” con amigos y familia.

“Esta situación me llama a tener esperanza, al menos es mi forma de llevarlo. Hacer un reflejo de nuestra realidad a través de la música es casi una obligación, sea del modo en que fuere, como le toque la sensibilidad a cada artista, artesano y escritor”, explicó el cantante, quien calificó a la cuarentena como “terrible”.

Bertín vive de la música y desde que no puede tocar no tiene otro ingreso fijo. "Me vi en el ojo de la tormenta, no me pongo en el papel de víctima porque entiendo que mucha gente pasa por lo mismo. Sí creo que lo que hace esta situación es activar la necesidad de ser creativos para ver de qué forma se puede salir adelante. Son circunstancias de las que hay que aprender”, finalizó.