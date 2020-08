Barcelona-Bayern Munich: el cruce estelar de los cuartos de final

Barcelona de España y Bayern Munich de Alemania, que la tarde del sábado eliminaron a Napoli (Italia) y Chelsea (Inglaterra) respectivamente, protagonizarán el choque saliente de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se jugarán a partido único en Lisboa, Portugal, a causa de la pandemia de coronavirus.

Barcelona y Bayern Munich avanzaron a los cuartos de final de la Champions League, instancia en la que serán rivales, tras dejar en el camino a Nápoli (3-1) y Chelsea (4-1), respectivamente. Estos equipos son, además, los únicos dos de los ocho que siguen en carrera que ya ganaron la Liga de Campeones: cinco veces cada uno.

La cita entre ambos ganadores será el viernes a las 16:00 (hora argentina), en el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal, partido único que en caso de empate se definirá en alargue y eventualmente penales.

El elenco catalán, que había empatado la ida de octavos 1 a 1 en Italia, se impuso esta tarde por 3 a 1 sobre Nápoli en la vuelta, disputada en el Camp Nou. Barcelona la pasó mal en los primeros minutos, pero un cabezazo del francés Clement Lenglet le permitió abrir el marcador, a los 10.

Luego, el crack argentino Lionel Messi anotó el segundo, a los 23, en una acción en la que luchó con los defensores rivales y definió desde el piso, de zurda. Jugados 30 minutos, Messi volvió a convertir, pero el árbitro turco Cuneyt Cakir anuló el gol, a instancias del VAR, por una supuesta mano que no pareció ser tal.

Sobre la hora de la primera parte, Kalidou Koulibaly quiso despejar el balón, pero Messi lo anticipó y el defensor senegalés lo golpeó sin intención, dentro del área. Cakir recurrió nuevamente al VAR y cobró penal, aunque Messi no lo pudo ejecutar, muy dolorido por la infracción.

El uruguayo Luis Suárez se hizo cargo de la falta y marcó el tercero, aunque todavía hubo tiempo para otro penal, esta vez para los italianos, convertido por Lorenzo Insigne.

La continuidad de Messi en el segundo tiempo estuvo en duda por la fuerte infracción que recibió, pero finalmente volvió de los vestuarios y completó el encuentro.

Por otra parte, hubo otra goleada del Bayern.

El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick, que había ganado la ida disputada en Inglaterra con un contundente 3 a 0, repitió en la vuelta disputada hoy en el Allianz Arena, donde se impuso por 4 a 1.

Jugados 10 minutos del primer tiempo, el arquero argentino Wilfredo Caballero le cometió penal a Robert Lewandowski y el artillero polaco lo cambió por gol, mientras que a los 24 el goleador asistió a Iván Perisic para que este anote el segundo gol.

Jugados 28 minutos de esa primera parte, Callum Hudson-Odoi marcó para Chelsea, pero el árbitro rumano Ovidiu Hategan lo anuló a instancias del VAR debido a una posición adelantada de Tammy Abraham en la jugada previa.

El propio Abrahm, a los 44 minutos, alcanzó el descuento para el elenco inglés. En el complemento, el conjunto alemán no le dio chances de reacción a su rival y consumó la goleada con tantos de Corentin Tolisso, a los 31 minutos, y de Lewandowski, a los 39.

Siguiente fixture:

El programa de encuentros de los cuartos de la "Champions" quedó de la siguiente manera:

Miércoles 12: Atalanta (Italia) vs. Paris Saint Germain (Francia). Estadio Da Luz, de Benfica.

Jueves 13: Leipzig (Alemania) vs. Atlético de Madrid (España). Estadio José Alvalade, de Sporting.

Viernes 14: Barcelona vs. Bayern Munich. Estadio Da Luz, Lisboa, Portugal.

Sábado 15: Manchester City (Inglaterra) vs. Lyon (Francia). Estadio José Alvalade.

Todos los partidos comenzarán a las 16, hora argentina.

Redacción / Agencias