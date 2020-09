Indagarán a un médico por mala praxis

El pedido que Verónica Rosales reiteró días atrás para que un neonatólogo fuera citado a declarar como imputado por la muerte de su beba, Rosario Guadalupe Celli, ocurrida hace más de cinco años en una clínica privada de Villa Mercedes, está más cerca de concretarse. La jueza Penal 3, Mirta Ucelay, citó a indagatoria al médico Carlos Gatica para el próximo 15 de septiembre. Ese será el primer acto de defensa del profesional de la salud.

Es investigado por “Homicidio culposo por mala praxis”, le dijo el lunes a El Diario Mónica Limina, la abogada que representa a Rosales. La resolución “salió el viernes y ya están notificadas las partes“, indicó. Es una indagatoria sin detención, y el delito por el que está imputado es el descripto en el artículo 84 del Código Penal, para el que se prevé prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, por cinco a diez años, para aquel que “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo causare a otro la muerte”.

Rosario nació el 12 de mayo de 2015 en la Clínica del Niño, y falleció cuatro días después, como consecuencia de una hipertensión pulmonar que, según entienden la madre de la beba y su abogada, fue resultado de la negligencia del médico.

"Como no largaba el llanto, me dijeron que la iban a poner unas horitas en Neo, hasta que se normalizara lo de la respiración, y que me quedara tranquila porque ella estaba bien", recordó Rosales en diálogo con El Diario, la semana pasada.

"Me decían que le iban a poner oxígeno, pero que no tenía nada. Así me tuvieron tres días", narró. Al tercer día, Gatica le dijo que debían trasladar la criatura al Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" porque su obra social ya no lo cubría, algo que, según la mujer, no era verdad porque abarcaba tanto su internación como la de la beba.

Con ese argumento la llevaron al Policlínico en una ambulancia sin Terapia Intensiva, en una incubadora, vestida solo con un pañal, entubada y despierta, contó la mujer. "Cuando Gatica llegó al hospital, entregó a la nena y dijo 'bueno, listo' y se fue —aseveró Rosales—. Lo único que le dio a los médicos del Policlínico fue un papel, del tamaño de una servilleta, en el que no decía nada, ni qué tenía mi hija, ni qué le dieron, nada".

Los profesionales del Policlínico le dijeron que la beba estaba muy grave y que las condiciones en las que había sido trasladada habían complicado el cuadro. Si bien en el Policlínico intentaron salvarla, no lo lograron: la beba falleció al día siguiente.