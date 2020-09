Sarmiento: “Transmisión comunitaria no significa que todos están contagiados”

Luego de que este miércoles el gobernador Alberto Rodríguez Saá confirmara que en la capital puntana y en Tilisarao ya hay circulación comunitaria de coronavirus, la referente COVID-19 en San Luis, Graciela Sarmiento, salió a aclarar qué significa transitar esta nueva etapa de contagio, volvió a repetir los recaudos que se le pide a la población y dijo que hay 7 personas luchando por su vida en terapias intensivas de la provincia, en estado crítico.

En declaraciones al programa Mañana es tarde de FM Lafinur Radio, Sarmiento explicó que “la etapa que hoy transitan San Luis y Tiliarsao es que tienen mas de un anillo de contagio pero, además, existen casos fuera de esos anillos, personas que no sabemos de quiénes se contagiaron”, específicamente, 10 casos positivos cuyo nexo epidemiológico aún no se pudo establecer. “Eso pasa a ser una circulación”.

“Obviamente esto no significa que todo el mundo está enfermo. Hemos detectado que 10 personas, hasta ahora, de las 20 reportadas ayer (por este miércoles) de las que no estamos seguros si se han contagiado de alguno de los anillos conocidos. Esto nos resulta preocupante”, lamentó. “Hay 10 de las que no conozco el nexo, pero eso no significa que el virus esté en toda la ciudad”, sumó.

Sarmiento catalogó a esta etapa como un “momento importante de inflexión. Podemos avanzar en este camino y retroceder a la etapa anterior. ¿Qué herramientas tengo?: el aislamiento y el distanciamiento; no salir de nuestras casas; cuidar a nuestros mayores e implementar todas las medias de protección personal. No salir a buscar el virus, que es un a forma de decir ‘quedate en casa’”.

Si bien la miembro del Comité de Crisis procuró llevar tranquilidad, pidió a la población no relajarse y graficó la gravedad de lo que ocurre hoy en día en San Luis. “Tenemos 9 personas en terapia intensiva, 7 con asistencia respiratoria mecánica y en estado reservado. Hay que esperar 72 horas para ver su evolución, pero su estado es crítico y están peleando por sus vidas”.

“Es muy difícil pronosticar qué va a suceder. No puedo hacer futurología. Estamos trabajando para que la curva se aplane. Cuando uno comienza la etapa de aislamiento es porque la situación se nos está escapando y la consecuencia es que los casos aumenten. Si el aislamiento da los resultados que esperamos, es probable que en las próximas semanas la curva se aplane”, concluyó.